Schianto a Ferrera di Varese sulla provinciale, ferito un motociclista

Un motociclista è finito all’ospedale nel pomeriggio di giovedì dopo un incidente stradale avvenuto a Ferrera di Varese, in Valcuvia.

Dalle prime informazioni lo schianto ha coinvolto un’auto e una moto che viaggiavano lungo la strada provinciale 20, non distante dal palazzo comunale.

Si tratta di un punto abbastanza stretto della strada, già teatro in passato di incidenti stradali e nel quale erano stati adottati provvedimenti per limitare la velocità: la strada è un’arteria abbastanza trafficata che funge da collegamento fra Valcuvia e Valganna-Valmarchirolo e che porta dalla zona di Rancio Valcuvia, passando appunto da Ferrera di Varese e da qui a Cunardo per prendere poi la statale 233 della Valganna.

L’incidente è avvenuto attorno alle 16 e ha visto rimanere ferito un uomo di 56 anni soccorso da ambulanza di Sos Cunardo e un’automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli.

L’uomo è finito in codice giallo al pronto soccorso di Varese.