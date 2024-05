Scialatelli, nduja e salsiccia dolce o piccante: da Al Posto Giusto a Masnago è arrivata la settimana calabra

Venerdì 24 e sabato 25 maggio a cena e domenica 26 maggio a pranzo e cena (è consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 3756733475) nel locale di via Amendola 7 si potranno gustare ancora i piatti tipici della Calabria

Altro giro, altra regione. Al ristorante Al Posto Giusto di Masnago è il turno della Calabria con un menù tutto da gustare, specialità regionali per rifarsi la bocca e proposte allettanti per tutti i palati.

Venerdì 24 e sabato 25 maggio a cena, domenica 26 maggio a pranzo e cena (è consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 3756733475) nel locale di via Amendola 7 si potranno gustare ancora i piatti tipici della Calabria.

Si parte dagli antipasti con frittelle di melanzane, polpette di carne, tagliere di salumi calabresi (capocollo, soppressata, pancetta tesa e olive schiacciate) e crostoni nduja e salsiccia. I primi vanno dagli scialatelli nduja e porcini ai bucatini con baccalà, tra i secondi pepi e patate, braciole di maiale al sugo e salsiccia dolce o piccante. Per finire, tartufo di Pizzo e nocciola ripiena di Pizzo. Il menù completo (un antipasto, un primo, un secondo e dolce, bevande escluse) costa 45€. si può scegliere anche un unico piatto oppure fare una combinazione antipasto e primo a 26€ oppure antipasto e secondo a 29€. Tutti i prodotti arrivano direttamente dalla Calabria, scelti apposta per voi dallo staff APG di Masnago.

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. In più la sera c’è la possibilità fino a metà aprile di partecipare al concorso a premi marchiato Leffe: si possono vincere bicchieri della birra belga e anche un mini frigo.

Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa e ricca di soddisfazioni: 12 euro il menù completo con acqua o quarto di vino e caffè, con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp 3756733475

Facebook

IG