Scontro a Tradate tra un furgone e un motociclo, ferito un uomo di 57 anni

È intervenuto anche l’elisoccorso da Como per soccorrere un uomo di 57 anni rimasto ferito nello scontro tra un furgone e un motociclo. L’incidente è avvenuto pochi minuti prime delle 16 di lunedì 6 maggio all’incrocio tra via Kennedy e via Pusterla, al confine tra Venegono Inferiore e Tradate.

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato allo scontro, sulla quale dovranno far luce le forze dell’ordine intervenute sul posto. I sanitari – un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, un’automedica e l’elisoccorso – si sono presi cura del ferito, che è stato trasferito in ospedale al Sant’Anna di Como in codice giallo, quindi con ferite serie ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di supporto ai soccorritori e per mettere in sicurezza l’area. Il traffico ha avuto ripercussioni, con lunghe code in entrambe le direzioni e nelle arterie limitrofe.