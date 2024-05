Scoprire la natura (gratuitamente) con Environmental: un giorno a Pavia per visitare l’orto botanico e il museo Kosmos

L’associazione studentesca Environmental dell’Università degli Studi dell’Insubria invita tutti gli appassionati di natura e scienze ambientali a un’esperienza educativa e affascinante. Il 18 maggio, l’associazione organizza una gita all’Orto Botanico e al Museo di Storia Naturale Kosmos dell’Università di Pavia, due gioielli di ricerca e conservazione naturalistica con una storia ricca e significativa.

L’Orto Botanico di Pavia, situato nella sua attuale sede dal 1773, non è solo un luogo di bellezza e tranquillità, ma anche un centro di studio e tutela della biodiversità, inclusa la Riserva naturale Bosco Siro Negri. Visitatori potranno ammirare diverse collezioni come l’arboreto, le azalee, il roseto, e le serre tropicali e mediterranee, tra gli altri. Questo giardino botanico rappresenta un’importante risorsa didattica e scientifica, promuovendo la conservazione delle specie vegetali sia locali che esotiche.

Il Museo Kosmos, fondato nel 1771 da Lazzaro Spallanzani, è uno dei più antichi musei di storia naturale d’Italia. Con quasi 400.000 reperti che spaziano dalla zoologia alla paleontologia, il museo offre un’imperdibile occasione per esplorare la ricchezza e la diversità del mondo naturale attraverso secoli di storia scientifica.

La partenza per questa avventura educativa è prevista per le 7:30 da Varese o per le 8:30 da Como, con ritorno alle 18:30 a Como e 19:30 a Varese. Il trasporto sarà organizzato in autobus, rendendo il viaggio comodo e piacevole per tutti i partecipanti.

La visita all’Orto Botanico sarà suddivisa in due gruppi, uno alle 10:30 e l’altro alle 11:45, per garantire un’esperienza intima e informativa. Tra le due visite, ci sarà tempo per esplorare la città di Pavia, aggiungendo un tocco culturale all’esperienza naturalistica. Dopo pranzo, alle 14:30, tutti i partecipanti si riuniranno per visitare il museo Kosmos.

Come Partecipare

La partecipazione è gratuita per i membri dell’associazione Environmental, che richiede una quota annuale di iscrizione di soli 10€. Per iscriversi all’evento o all’associazione, gli interessati possono compilare il modulo online disponibili a questo link. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 17 maggio.

Per ulteriori informazioni, potete contattare Environmental all’indirizzo email: environmental.insubria@gmail.com. Vi invitiamo anche a seguire le pagine social dell’associazione, dove vengono regolarmente pubblicati aggiornamenti sugli eventi futuri.