Secondo torneo cittadino di fourball tra gli alunni delle primarie di Busto Arsizio

Anche quest’anno si svolgerà il secondo torneo cittadino di fourball-in al Pala Chierichetti , Via Ariosto 1 a Busto Arsizio. I concorrenti si presenteranno sabato 18 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Parteciperanno gli alunni/e delle classi 5^ in rappresentanza delle scuole primarie Tommaseo, De Amicis (Bossi) , Pascoli e Negri/Rossi, che si incontreranno con partite di 2 tempi della durata di 15 minuti.

Gli alunni/e hanno svolto nei mesi scorsi una preparazione sotto la guida di un allenatore dell’Associazione sportiva dilettantistica Alto Milanese, proseguendola con i loro insegnanti di scienze motorie.

Il Fourball-in è una derivazione del fourball con un regolamento di gioco più semplice, adatto a ragazzi/e di età compresa tra i 9/14 anni.

Lo scopo del gioco, inventato dal professor Quattro che vive a Busto, prevede che i giocatori delle due squadre impegnate (sei per ogni team) debbano fare punto lanciare una palla ovale nel cerchio posto in verticale a un’altezza di 3 metri passandosi la palla ovale con una mano come nel football americano, escludendo però il contatto fisico tipico di questo sport.

Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Educative in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Busto Arsizio. La manifestazione sarà aperta a tutti fino ad esaurimento posti.