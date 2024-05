Serate Musicali al Liceo Musicale Statale “A. Manzoni” di Varese

Anche quest’anno il Liceo Musicale Statale “A. Manzoni” di Varese rinnova l’invito alla cittadinanza per assistere alle Serate Musicali presso l’Aula Magna dell’Istituto.

I sei appuntamenti di questa seconda edizione vedranno esibirsi ben 13 dei docenti di strumento musicale del Liceo. Un ampio ventaglio di proposte sia per quanto riguarda gli strumenti (dall’arpa agli strumenti a fiato e dal pianoforte all’ensemble di saxofoni) sia per la scelta dei repertori che spazieranno dal Barocco alla musica colta del XX secolo con qualche piccola divagazione nella musica “leggera”.

La novità di quest’anno è il patrocinio del Comune di Varese che ha gentilmente concesso la bellissima cornice del Salone Estense per l’ultima Serata musicale prevista per il 31 maggio 2024.

Oltre alla valenza culturale e divulgativa le Serate Musicali hanno lo scopo, come nella edizione precedente, di dare una mano ai bambini più piccoli e fragili, attraverso la promozione della raccolta fondi per l’Associazione Tincontro che da anni opera nel reparto di Terapia intensiva neonatale all’ospedale Del Ponte di Varese. Le Serate Musicali, dunque, saranno momenti benefici a più livelli, la musica che conforta gli animi insieme alla beneficenza in aiuto dei piccolissimi pazienti dell’ospedale.

Prossimo appuntamento il 31 maggio alle 20.30 al Salone Estense di Varese con Sax meet ensemble. L’ingresso è gratuito, ma è importante è riservare il posto scrivendo a eventi.musicale@liceimanzoni.it. È possibile donare un’offerta libera per http://www.tincontro.com/