Sergio Mina e il Polo Civico Vedanese fanno il pieno in sala consiliare: “A Vedano c’è voglia di cambiamento”

C’è fermento e voglia di partecipare a Vedano Olona, dove ieri sera anche il Polo Civico Vedanese e il candidato sindaco Sergio Mina hanno fatto il tutto esaurito in Sala consiliare per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Galleria fotografica Elezioni a Vedano Olona: la presentazione dei candidati del Polo Civico Vedanese 4 di 16

«Ho accettato questa candidatura perché ho da sempre una grande passione per la politica locale – ha detto Mina, che è già stato sindaco della vicina Cagno per due mandati e assessore alla Provincia di Como – Il presupposto era che ci fosse una lista forte, fatta di persone decise e soprattutto disposte ad impegnarsi nel tempo e devo dire che è una squadra che in questo senso dà tutte le garanzie. Sentiamo l’esigenza di cambiamento che c’è nel paese, dovuta ad un’amministrazione uscente che non ha dato risposte alle aspettative della cittadinanza e questo ci ha portato a redigere un programma che risponde a questa esigenza. Non demonizzo gli avversari, anzi li ringrazio perché si sono messi in gioco e impegnati per il paese, ma abbiamo scelte programmatiche diverse, in particolare su alcune questioni cruciali».

Quattro i temi su cui Mina e il Polo Civico Vedanese si sono concentrati nella serata: la gestione della raccolta rifiuti, il decoro urbano, la sicurezza e i servizi sociali: «Da un anno lavoriamo con tavoli tematici su questi problemi molto sentiti dalla cittadinanza – ha proseguito Mina – Abbiamo già fatto un incontro con Coinger per capire meglio la questione della raccolta rifiuti e alcune risposte ci sono state date, altre arriveranno. Abbiamo analizzato i vari aspetti del decoro urbano, dalla manutenzione del verde alla pulizia del paese e lo stesso è stato fatto sul tema della sicurezza, dove certo l’amministrazione comunale non ha una funzione di deterrenza ma può fare molto sulla prevenzione. Infine diamo molta importanza ai servizi sociali, perché se c’è tenuta sociale questo si riflette anche sulla sicurezza. Infine pensiamo sia fondamentale l’ascolto dei cittadini, per dare risposte concrete alle esigenze della comunità vedanese».

La serata è proseguita con la presentazione dei candidati, perché al programma sarà dedicato un incontro specifico che si terrà settimana prossima, venerdì 24 maggio alle 21, sempre in Sala consiliare.

Nella squadra del Polo Civico Vedanese ci sono i consiglieri uscenti di minoranza, Silvio Tizzi, Fabiana Conti, Massimo Antonini e Luisa Filippi. I giovani della lista sono Alessandro Segalini, studente all’università dell’Insubria e imprenditore e Marco Bernasconi, preparatore atletico. Completano la squadra Maria Luisa Saligari, insegnante; Renato Boccaccio, IT manager in una società di Milano; Mauro Carabelli, adddetto alla produzione settore tessile; Enio Massaro, dipendente di una multinazionale del territorio; Eleonora Renoldi, avvocato, e Antonio D’Angelo, ex bancario oggi in pensione.

Sergio Mina ha infine rivolto un appello alla partecipazione: «E’ importante andare a votare e invito tutti a farlo, a non disinteressarsi. Il Comune ci deve interessare, perché poi le scelte che vengono fatte a livello comunale ricadono sui cittadini e se non scegliamo subiamo le scelte altrui».