Settimana dell’orientamento al Legnani di Saronno, studenti a lezioni con docenti universitari e imprenditori

Si è conclusa con venerdì 31 maggio la settimana dell’orientamento per i circa 1000 studenti di terza, quarta e quinta del liceo Legnani di Saronno. L’iniziativa è stata presentata alla stampa locale nella mattinata di lunedì 31 maggio dalla dirigente scolastica Chiara Lanzani insieme a Massimo Tallarini, insegnante di lettere presso il liceo.

Cinque giorni dedicati all’orientamento non solo in vista della scelta post diploma, “ma per la vita, per interrogarsi, per guardarsi dentro alla scoperta di sé attraverso incontri, testimonianze, uscite, film, lezioni interdisciplinari, laboratori universitari, incontro col mondo del volontariato” spiegano dalla scuola.

Lezioni con docenti della Bicocca e dell’università Cattolica di Milano, laboratori di astronomia e sull’intelligenza artificiale, lezioni di restauro di opere d’arte, incontri sul mondo del lavoro con imprenditori, visite all’ospedale di Legnano per gli alunni interessati alle discipline sanitarie. Queste alcune delle opportunità a disposizione degli studenti nella settimana di orientamento, iniziata lunedì 27 maggio.