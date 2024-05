Sfida a quattro a Caronno Varesino, confronto pubblico in palestra

Confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco a Caronno Varesino. L’appuntamento è fissato per mercoledì 29 maggio 2024, alle ore 21:00, nella palestra delle scuole medie in Via Diaz 21.

Sarà l’occasione per gli elettori di Caronno Varesino di ascoltare direttamente dai candidati i loro programmi, le loro visioni e i loro piani per il futuro del comune. La serata sarà moderata da Roberta Bertolini giornalista di Varesenews. A rispondere alle domande Mariarosa Broggini candidata di SiAmo Caronno, Nicoletta Basso di Insieme per Caronno e Travaino, Mario De Micheli candidato sindaco di Un cuore per Caronno, e Samuele Celona di Caronno Cambia.

L’evento è organizzato dal Circolo Acli di Caronno Varesino. Sarà un dialogo aperto dove ogni candidato potrà esporre le proprie idee e rispondere anche alle domande dei cittadini.

La partecipazione è aperta a tutti.

