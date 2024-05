Sfida tra imbattute al “Franco Ossola”: gli Skorpions ospitano i Dolphins Ancona

5-0. È questo lo score con il quale di presentano – una di fronte all’altra – gli Skorpions Varese e i Dolphins Ancona. Uno scontro per il primo posto che promette grandi emozioni e che andrà in scena domenica 5 maggio alle ore 14.30 al “Franco Ossola”.

L’antipasto della grande sfida è il Business Forum, evento organizzato venerdì 3 maggio dalla Federazione Italiana di Football Americano, in collaborazione con RGP Northwest Ohio e la Camera di Commercio della Città Giardino, che avrà lo scopo di capi di valorizzare il territorio dove hanno sede le squadre di IFL attraverso le imprese che lo animano.

Tornando al campo, gli Skorpions proveranno a dimostrare, ancora una volta, di essere la squadra da battere quest’anno. A trascinare i varesini ci sarà il quarterback Ryan Griffin, che ha dimostrato a più riprese di essere un fenomeno per la categoria. Il confronto con Collin Di Galbo sarà certamente entusiasmante, così come quello tra le due difese. Di fronte ovviamente ci sarà un avversario di grande livello e non è un caso se i Doplhins sono ancora imbattuti: Ancona è squadra solida in ogni reparto e si presenterà a Masnago con l’obiettivo di prendersi uno scalpo eccellente.