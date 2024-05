Show Skorpions: 50 punti ai Rhinos e stagione chiusa senza sconfitte

È stato un grande show quello andato in scena al “Franco Ossola” per l’ultima giornata della stagione regolare dell’Italian Football League. E a dare spettacolo sono stati ancora una volta gli Skorpions Varese, che segnano la bellezza di 50 punti, battono 50-43 i Rhinos Milano e chiudono con otto vittorie e zero sconfitte questa annata. Un risultato storico e di grande prestigio ma che dovrà essere confermato nel cammino playoff fino all’Italian Bowl previsto il 29 giugno a Ravenna.

La griglia della post season vedrà i ragazzi di coach Nick Holt presentarsi – ovviamente – forti del primo posto, che significa saltare il primo turno, dove si sfideranno le wild card nel weekend dell’8 e 9 giugno. Come loro anche i secondi in classifica, i Guelfi Firenze. Chi invece si presenterà ai quarti di finale saranno i Dolphins Ancona, contro i Lazio Marines – ultimi a qualificarsi proprio ai danni dei Rhinos -, mentre i Panthers Parma se la vedranno con i Frogs Legnano. E proprio in semifinale – nel fine settimana del 15 e 16 giugno – potrebbe esserci il derby tra varesini e legnanesi.

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 11

Guelfi Firenze vs Panthers Parma 12-17

Dolphins Ancona vs Giaguari Torino 42-13

Warriors Bologna vs Frogs Legnano 0-48

SKORPIONS VARESE vs Rhinos Milano 50-43

PLAYOFF:

Al secondo turno:

SKORPIONS VARESE (1) e Guelfi Firenze (2)

Primo turno: (8-9 giugno):

Dolphins Ancona (3) – Lazio Marines (6)

Panthers Parma (4) – Frogs Legnano (5)