“SI amo Ispra” incontra i cittadini: gli appuntamenti con la candidata Rina Di Spirito

Al via gli appuntamenti elettorali della lista “SI amo Ispra” guidata da Rina di Spirito. Domenica mattina in Piazza San Martino la civica ha incontrato i cittadini per presentare programma e candidati. «Un grande entusiasmo propositivo – commentano i candidati – per presentare i componenti della nostra la lista formata da sei donne, candidato sindaco incluso, donne e sette uomini».

Ricordiamo che la civica è composta da: Stefano Amadei, Paola Binda, Stefania Buschini, Alessandra Caravati, Stefano Crespi, Gianni Forni, Stefano Franzetti – detto Franz, Samuele Parola, Paolo Pescia, Francesca Poli, Carmelo Massimo Torre, Catia Zanarella.

La presentazione ufficiale, ad ingresso libero, sarà in programma venerdì 17 maggio alle ore 21.15 presso l’Hotel Europa, via al Porto 68, Ispra cui seguiranno gli altri due appuntamenti: giovedì 23 maggio ore 21,15 alla Terza Cascina in località Cascine e, quello di venerdì 24 Maggio alle ore 21,15 a Barza presso Casa Don Guanella.

Gli altri incontri ed appuntamenti pubblici, in fase di definizione, verranno comunicati a breve a tutta la cittadinanza.

Vai alla pagina di Ispra dello speciale elezioni