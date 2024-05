Si apre una voragine sotto la strada in centro a Gallarate, traffico in tilt

Si apre una voragine sotto la strada in centro a Gallarate e il traffico va in tilt: l’allarme è scattato intorno alle 16.20, quando è comparso un buco in via XX Settembre, sulla corsia direzione stazione, all’altezza del passaggio porticato verso via Manzoni e del parcheggio antistante, Largo monsignor Simbardi.

Sotto l’asfalto la cavità è più ampia del piccolo buco di una ventina di centimetri visibile in superficie, anche se la profondità è di solo una quarantina di centimetri.

Galleria fotografica Voragine a Gallarate, traffico in tilt in centro 4 di 5

La Polizia Locale ha istituito un senso unico alternato ed è presente con due pattuglie (foto Alessandro Quaglia e pagina Gallarate è…).

La riduzione della strada di attraversamento del centro e il senso alternato hanno creato lunghe code già dagli assi in ingresso al centro (via Roma, via Ronchetti, viale Milano, via Torino).

Sul posto stanno intervenendo anche i tecnici di Alfa, gestore della rete idrica integrata, perché l’origine poteva essere una perdita dalla fogna. Da un primo esame non risultano però cedimenti o punti lesionati nella condotta fognaria.