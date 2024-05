Si conclude il laboratorio di giornalismo investigativo dell’Insubria

Si è concluso con successo all’Università dell’Insubria il Laboratorio di giornalismo investigativo tenuto da Alessandro Politi, inviato di Rai Uno per «Storie italiane» e «Storie di sera» e docente dell’Università Statale di Milano, con una solida esperienza nel campo della cronaca nera e una lunga collaborazione con il programma «Le Iene» di Italia Uno.

Tra aprile e maggio, Politi ha proposto agli studenti di Scienze della comunicazione sedici ore di lezione, suddivise in quattro incontri, per parlare di metodologie, sfide ed professionale del giornalismo investigativo contemporaneo.

«Un laboratorio che si pone come ponte tra teoria e pratica nel mondo del giornalismo investigativo e un’ottima opportunità formativa per tutti gli studenti interessati», ha dichiarato Paolo Bellini, professore ordinario di Filosofia politica dei corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze della comunicazione e Scienze e tecniche della comunicazione, entrambi diretti da Alessandra Vicentini. A impreziosire il laboratorio di Politi i numerosi ospiti che hanno affascinato gli studenti con il racconto delle loro esperienze.