Si ferma a scaricare la spazzatura ma viene immortalata dalle telecamere: multa in arrivo a Solbiate Arno

L’ultima volta era accaduto appena un mese fa: un’auto bianca si ferma nell’area di sosta sterrata di viale Europa a Solbiate Arno, apre lo sportello e scarica un sacco giallo in mezzo al prato prima di fare manovra e andarsene. Un gesto sconsiderato e maleducato ripreso però dalle telecamere che hanno permesso di recapitare la multa direttamente a casa.

Ora, ad un mese di distanza, sempre nello stesso punto lungo viale Europa un’altra donna, questa volta con una quantità ben più considerevole di spazzatura, ha pensato bene di scaricare e andarsene. Anche in questo caso non ha fatto i conti con le riprese e il maleducato gesto è finito impresso in una foto con targa bene visibile.

Non si è fatto attendere il commento del sindaco Battiston: “Lunedì te li riportiamo a casa e multa salata”.