Si parla di associazioni, volontariato e Terzo settore con la lista “Prossima Vedano”

Le iniziative organizzate dalla lista civica “Prossima Vedano”, che candida come sindaco Vincenzo Orlandino, proseguono questa sera – lunedì 20 maggio – con un incontro sul tema del volontariato, delle associazioni e del Terzo settore intitolato “Cambiamento volontario – Strategie tra Pubblica amministrazione e Terzo settore per un nuovo volontariato”, con l’intervento di Luca Masera, consulente per il Terzo settore

L’appuntamento è per le ore 21 a Villa Aliverti, in Sala consiliare.

Introduce l’incontro lo stesso Orlandino, che di professione è consulente per il Terzo settore, e modera Roberto Adamoli, manager ed esperto in questo ambito.