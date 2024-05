SiAmo Caronno: presentazione innovativa e programma ambizioso “per migliorare la comunità”

È l’unica lista, delle quattro che si sfidano a Caronno Varesino, a sfruttare le dirette facebook per la presentazione di squadra e programma. Una scelta che, sia a Travaino sia a Caronno, ha allargato non poco la platea degli ascoltatori.

Anche ieri sera, lunedì 20 maggio, malgrado il tempo quasi autunnale, erano molte le persone che hanno affollato la sala in cui si teneva il secondo appuntamento per la presentazione di SiAmo Caronno, la squadra che sostiene la professoressa in pensione Mariarosa Broggini. All’opposizione durante l’amministrazione Galli, ora scende di nuovo in campo.

Diretta social e slide per raccontare un programma davvero molto ricco.

Stesso logo, SiAmo Caronno, un albero con le radici piantate a terra ma con la chioma folta e colorata a rappresentare i rioni dei paesi, e una squadra in parte nuova.

«Ci rivediamo dopo cinque anni a riproporci con lo stesso simbolo ma con una squadra rinnovata nei nomi pur mantenendo lo stesso spirito costruttivo della volta precedente -ha esordito Broggini- .

Il nostro programma ha solo un obiettivo: migliorare la qualità della vita della comunità di Caronno e Travaino e per ottenere questo risultato dobbiamo tenere conto delle risorse che già possediamo, sia umane che territoriali e dei servizi».

Si è parlato molto di obiettivi concreti: «I punti su cui ci concentreremo saranno quelli di ottimizzazione, iniziando a ridurre gli sprechi e risparmiando sulle spese non necessarie. Penso alla palestra, ad esempio: le bollette per riscaldarla sono altissime; porte e finestre sono vecchie e devono essere al più presto sostituite con qualcosa che eviti la dispersione termica».

Le fragilità del paese sono prima di tutto strutturali – ha detto Broggini- ma anche di sicurezza due priorità del programma di SiAmo Caronno: «Ormai ci spostiamo sempre più in fretta e l’auto diventa una necessità. Non possiamo che aumentare i parcheggi in luoghi che abbiamo già individuato, per movimentare il commercio e quindi le attività che ruotano attorno ai centri di Caronno e di Travaino».

«Dobbiamo anche invitare la gente a camminare, realizzando dei percorsi in cui si possa respirare la natura, passeggiando con i propri cani in sicurezza, allestendo zone attrezzate per esercizi ginnici, panchine, tavolini e fontanelle anche per i nostri amici animali è chiaro che la sicurezza deve riguardare anche il pedone, con il completamento della rete dei marciapiedi in zone ancora sprovviste ed abbattendo le barriere architettoniche dove ancora esistenti e il camminare serale deve essere confortato anche da una buona illuminazione in località che consideriamo a rischio».

Per quanto riguarda la sicurezza Broggini ha proposto la creazione di gruppi di “controllo del vicinato” con il sostegno del Comune e l’acquisto, grazie ad un iter già avviato dal commissario prefettizio, di due telecamere per il controllo degli accessi ai varchi in due punti del paese.

Grande tema per tutte e quattro le liste: villa Menni: «La conclusione dei lavori iniziati ormai da molto tempo sarà un obiettivo importante del nostro programma – ha spiegato la candidata Mariarosa Broggini-. Rimboccandoci le maniche cercheremo e otterremo i fondi necessari per il suo completamento. Per quanto riguarda lo sfruttamento degli spazi abbiamo le idee molto chiare: al piano terra vorremmo mettere la biblioteca e il fondo Albini, ma anche una pasticceria per far sì che ci sia un punto di ritrovo. Al primo piano troveremo spazi per le associazioni del paese e per una sala conferenze, anche da affittare. All’esterno, nuovi parcheggi e più panchine per poter godere del bel giardino».

Anche quello della scuola è argomento ampiamente trattato nel programma: «Per quanto riguarda la scuola primaria vorremmo costruire una palestrina con annessa mensa scolastica e per la scuola secondaria è nostra intenzione rifare gli spogliatoi ammalorati da tempo. Sarà poi nostra cura acquistare un pullmino per il trasporto dei ragazzi ma non solo: potremmo utilizzarlo anche per organizzare il trasporto interno di chi deve andare a prendere il treno, ad esempio, creando un collegamento con la stazione ferroviaria di Castronno». A questo si aggiunge la realizzazione di una fermata dell’autobus scolastico dell’Autolinee Varesine a Travaino.



Creazione di una stagione culturale, municipio aperto dal mattino presto alla sera alle 20, realizzazione di un poliambulatorio specialistico, sedute del consiglio comunale in diretta on line, sono alcuni degli altri punti del programma.

«Dato che il nostro obiettivo primario è migliorare la qualità della vita, ci impegneremo a collaborare anche con i paesi vicini per una rete di servizi continuativi ed efficienti.

Abbiamo ancora molto da dire – ha concluso Broggini- La campagna elettorale non si svolge solo in prossimità delle elezioni ma soprattutto lontano dalle votazioni. Ed è in quella fase, apparentemente spenta, che si capisce chi ama realmente il paese. Ognuno dei partecipanti alla lista, chi più in prima fila, chi più nelle retrovie ha dato una mano in questi anni, senza finalizzare il proprio impegno ad uno scopo elettorale.

Il programma della nostra lista civica è l’espressione di quello che abbiamo fatto nel silenzio della nostra attività quotidiana, integrata dalle nuove esigenze di un paese che deve mantenersi al passo

con i tempi.

Lo sappiamo, non sarà facile governare, soprattutto in un contesto economico nel quale le risorse finanziarie sono limitate. Risorse che cercheremo di recuperare al meglio attingendo a tutti i possibili bandi che verranno aperti nel prossimo futuro».

