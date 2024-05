Sicurezza a Varese, la Lega lancia l’allarme: “Tentativo di furto anche in casa di un consigliere comunale”

«Basta minimizzare e nascondere la polvere sotto il tappeto, il Comune deve ammettere che c’è un problema sicurezza a Varese e fornire il massimo impegno, in ogni sede, per la sua risoluzione». Questa la posizione della Lega, in seguito alle recenti notizie di furti a raffica a Velate, Bobbiate, Casbeno, Mustonate, alcune volte perfino con i proprietari di casa nelle abitazioni durante le effrazioni, con il grande rischio che i furti diventino rapine o aggressioni, magari a danni di persone anziane e fragili.

Proprio un consigliere comunale della Lega ha, nei giorni scorsi, subito un tentativo di effrazione nella sua casa di Casbeno, alle tre e mezzo di notte; si tratta di Roberto Parravicini, militante storico e consigliere del Carroccio varesino: «Sono stato svegliato dal tentativo di sfondare una finestra in piena notte, mentre eravamo in casa. Non si sono preoccupati nemmeno di fare meno rumore possibile, un vero e proprio assalto – dichiara il consigliere leghista -; chiamata la polizia si sono dati alla fuga, ma ci siamo resi conto che oggi non ci si può sentire sicuri nemmeno in casa propria».

«A Bobbiate il problema è sentito e serio – dichiara Lauretta Milani, referente della Lega per il quartiere di Bobbiate e dirigente cittadina leghista -, l’assessore Catalano e il comandante della Polizia Locale sono stati invitati alla riunione di controllo di vicinato del quartiere, in cui c’erano oltre sessanta cittadini preoccupati ma hanno preferito non partecipare. Altro tema importante la sicurezza stradale, specie in via Daverio e piazza Bossi: ci chiediamo se attendano la tragedia prima di far qualcosa. I cittadini bobbiatesi aspettano risposte urgenti ma il Comune sembra completamente sordo alle richieste», conclude la referente leghista.

«Il sindaco Galimberti e l’assessore competente la smettano di negare l’evidenza che è sotto gli occhi di tutti i cittadini. A loro chiediamo immediate e massicce assunzioni della polizia locale, ora tremendamente depotenziata dal quasi dimezzamento dell’organico rispetto ad anni fa. Soprattutto – dichiara in conclusione il segretario cittadino della Lega Marco Bordonaro – serve portare la problematica con forza ai tavoli provinciali della sicurezza, smettendo di dichiararsi pubblicamente soddisfatti della sicurezza in città. I cittadini sono impauriti e, parlando chiaro, incazzati neri: si aspetta per forza l’episodio di cronaca nera prima di intervenire?».