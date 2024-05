Silvano Zanovello è il candidato sindaco di “CoinvolgiAmo Bisuschio”

«Entusiasmo e dedizione». Con questo stato d’animo Silvano Zanovello si appresta a guidare la lista civica “CoinvolgiAmo Bisuschio” alle prossime elezioni amministrative: «La candidatura a sindaco – dice Zanovello – nasce da un profondo desiderio di infondere nel tessuto amministrativo locale la ricchezza della mia esperienza educativa, sportiva e imprenditoriale, maturata nel corso di un percorso professionale lungo e fruttuoso che ha coinvolto migliaia di ragazzi e persone di ogni età».

Prossimo ai 55 anni, diplomato Isef, Zanovello, sposato con Rosella e padre di tre figli, è una figura molto conosciuta nell’ambito dell’associazionismo sportivo della Valceresio. «Ho deciso di proporre la creazione di questa lista civica per le elezioni comunali, mosso dal desiderio ardente di offrire le mie idee e le energie, sia personali sia di quelle numerose persone che stimo e considero amici, con l’obiettivo di rivitalizzare e coinvolgere nuovamente la nostra comunità locale. La nostra lista è composta da persone qualificate ed energiche, già ampiamente inserite nel tessuto sociale del paese, pronte a portare il loro contributo vitale e innovativo. Il nostro obiettivo è quello di rinvigorire il tessuto sociale e associativo e di valorizzare le competenze delle persone che vivono e animano Bisuschio, elevando ciò che già funziona bene e lanciando nuove e stimolanti iniziative».

Queste alcune delle priorità del suo programma: «Ci impegniamo a garantire la presenza costante di medici di base, attraverso un ambulatorio in una parte del centro più accessibile; a migliorare la viabilità in piazza rendendo la strada transitabile in entrambe le direzioni, inserendo dossi per moderare la velocità e assicurare la sicurezza dei pedoni. La strada verrà chiusa temporaneamente durante eventi comunitari, permettendo un uso flessibile e godibile dello spazio pubblico. Collaboreremo con la Fondazione Asilo Umberto I per istituire un asilo nido; potenzieremo le infrastrutture scolastiche e sportive; renderemo più accessibili gli orari dei servizi comunali e ci impegneremo nella conservazione della Villa Ronchetti, preservandone il valore storico e culturale e rendendola un centro di attività e servizi per i cittadini. E tanto altro che racconteremo ai cittadini nelle prossime settimane».

Mercoledì 15 maggio alle 21 all’agriturismo La nuova fattoria di Arcisate, in via Molino 1, la presentazione ufficiale del candidato sindaco e della lista “CoinvolgiAmo Bisuschio”.