Slalom Luino-Montegrino alle porte: giovedì la presentazione a Palazzo Verbania

Questa sera – giovedì 2 maggio, ore 20,30 – a Palazzo Verbania si apre di fatto il weekend dello slalom Luino-Montegrino, la competizione motoristica rinata nel 2023 grazie all’impegno dell’Automobile Club Varese, capace di rimettere nel calendario una gara che per tanti anni aveva impegnato e attratto i piloti nell’Alto Varesotto.

La serata di Palazzo Verbania servirà per presentare ufficialmente la manifestazione che poi andrà in scena tra sabato 4 e domenica 5: primo giorno dedicato alle verifiche tecnico-sportive, il secondo alle ricognizioni e alla gara vera e propria. La formula prevede tre manche sul tracciato di 3 chilometri caratterizzato dalla presenza di undici barriere di rallentamento e da centinaia di birilli che costano penalità ai piloti, se vengono abbattuti.

Per primeggiare infatti non bastano un motore potente o doti velocistiche, ma è necessaria anche una grande abilità di guida per non incappare in errori che possono pregiudicare la classifica finale. Il che sarebbe un problema sia per i risultati di giornata sia per quelli legati alla Coppa Slalom di Zona 1, il campionato di Aci Sport sotto la cui egida si svolge la Luino-Montegrino. Per questo sono attesi piloti da Lombardia, Liguria, Piemonte e Triveneto ma anche dalla vicina Svizzera.

Insieme all’Automobile Club Varese collaborano alla gara anche gli enti locali quali Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comunità Montana Valli del Verbano e Comuni di Luino e di Montegrino Valtravaglia. Domani – venerdì 3 maggio – su VareseNews troverete una serie di indicazioni per seguire al meglio la gara.