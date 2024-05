Slitta di dieci giorni lo sgombero del condominio di via Torino a Gallarate

Slitta di dieci giorni lo sgombero del condominio di via Torino 8 a Gallarate, quel condominio (pregevole) finito in una assurda vicenda di debiti accumulati da un grande investitore che ha rilevato la maggior parte degli appartamenti.

Lo sgombero doveva scattare all’8 maggio, esecuzione di un provvedimento del Comune di Gallarate che risale all’autunno scorso e che prevedeva di svuotare il palazzo dagli abitanti, a causa delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ormai compromesse, per mancata manutenzione.

Ora però «su convocazione del Prefetto Salvatore Pasquariello», il Comitato Provinciale di Ordine Pubblico ha deciso di concedere un margine a fronte dell’impegno perché i condòmini arrivino a «deliberare con i due liquidatori e con gli altri proprietari un piano di intervento urgente per ripristinare le condizioni di igiene pubblica e sicurezza».

La situazione è complicata per i piccoli proprietari (quelli che hanno solo la casa in cui vivono) che dovrebbero trovare nuova sistemazione e insieme affrontare le spese del condominio da mettere in sicurezza. In parallelo si sta cercando di allontanare gli occupanti abusivi del palazzo, persone a bassissimo o nullo reddito che sono entrate nel tempo nelle unità abitative delle tre società – riconducibile ad unico proprietario – che hanno acquisito appartamenti e poi non hanno pagato le spese.

Da questo punto di vista la nota chiarisce che ci sarà «un accesso della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine per verificare le eventuali presenza abusive e porre in essere le prime opere per intercludere gli accessi abusivi al condominio».

