Smantellato un bivacco nel Parco Pineta a Tradate, arrestato il pusher

Prosegue senza tregua il contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive del Parco Pineta. Nel pomeriggio del 17 maggio scorso, nell’ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Varese volte al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in area boschiva, è stata condotta una vasta operazione, con l’impiego di militari della Compagnia di Saronno supportati da personale dello Squadrone Cacciatori “Puglia”, nella zona boschiva in località Pianbosco” a Tradate.

I militari hanno rastrellato palmo a palmo l’area boschiva, trovandosi dinanzi ad un bivacco utilizzato dagli spacciatori, dove hanno fermato e tratto in arresto un marocchino di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale.

Il 22enne è stato trovato in possesso di 100 grammi circa di sostanza stupefacente tipo eroina, 150 grammi circa di sostanza stupefacente tipo cocaina e 160 grammi circa di sostanza stupefacente tipo hashish nonché di 1300 euro circa in contanti, provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le attività di controllo e contrasto proseguiranno incessanti nelle zone boschive interessate dal fenomeno, prestando particolare attenzione anche all’attività di prevenzione volta a scoraggiare il fenomeno del consumo di stupefacenti.