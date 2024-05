Sos Malnate piange la storica volontaria Maria Landoni

Giorno triste in casa Sos Malnate. È morta la storica volontaria Maria Landoni, che per oltre 30 anni ha dedicato il proprio tempo come centralinsita per l’associazione malnatese.

Oggi condividiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa della nostra cara volontaria Maria Landoni.

Maria è stata una presenza fondamentale nella nostra associazione per oltre 30 anni, dedicando il suo tempo e la sua energia come centralinista.

La sua dedizione e il suo spirito di servizio sono stati un esempio per tutti noi. Maria ha sempre lavorato con passione e generosità, diventando una figura di riferimento per la nostra associazione.

Il suo contributo inestimabile e il suo sorriso resteranno sempre nei nostri cuori. Ci mancherà tantissimo, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso tutti coloro che ha aiutato.

Un abbraccio affettuoso alla figlia Piera, ai nipoti, alla famiglia e agli amici di Maria in questo momento difficile.

Grazie, Maria, per tutto quello che hai fatto per noi. Riposa in pace.

(Il funerale si terrà giovedì 23 maggio alle ore 14.30 presso la Chiesa S. Martino di Malnate, preceduto alle 14 dal S. Rosario).