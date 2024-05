“Sotto effetto di alcool e stupefacenti”, arrestato l’uomo che ha causato l’incidente mortale di Luino

È stato arrestato dalla Polizia Locale di Luino, d’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Varese, Dott. Dalla Palma, il conducente della Volkswagen Golf che sabato pomeriggio – 4 maggio – ha causato il sinistro stradale lungo la SS.344 dir, che collega Luino a Cremenaga e che è costato la vita a Francesco Ferrazzo.

Dalle indagini fino ad ora condotte dagli uomini del Comando di Via Piero Chiara e dagli accertamenti tecnici effettuati nell’immediatezza dei fatti, è stato infatti accertato che il conducente della Golf, un quarantenne originario del posto, guidava in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per appurare l’esatta dinamica e raccogliere ulteriori riscontri agli elementi già in mano agli inquirenti, sono in programma ulteriori riscontri tecnici, tra cui l’autopsia sul corpo del defunto per la quale non è stata ancora fissata la data.

Ricordiamo che nell’incidente, che ha visto coinvolte in totale quattro auto, sono state sei le persone ferite, di cui due ancora in prognosi riservata, mentre le altre risultano essere state medicate e dimesse con prognosi che vanno dagli uno ai dieci giorni.