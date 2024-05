Spilli: “Sconfitta bianca. Bravi ragazzi, oggi perde la Federazione”. Contini: “Gioia immensa”

DESENZANO – VARESINA 1-0 | LA SALA STAMPA

MARCO SPILLI (Allenatore Varesina): C’è la giusta amarezza, perché quando fai lo sportivo e perdi brucia sempre, ma è una sconfitta bianca perché sono partite che valgono niente e qui chiamo in causa anche la federazione. Hanno messo i playoff tanti anni fa per rendere il campionato più vivace e invece alla fine bisogna fare un grande applauso a questi ragazzi che nonostante non ci fosse in palio quasi nulla hanno giocato una partita difficile, ma non c’era quell’adrenalina che ti permette di vivere questi incontri con quel brio giusto. Per noi, compresa la Coppa Italia, era la 47esima partita della stagione e quindi subentra anche un po’ di stanchezza. Ripeto: se non fossimo andati in Serie C per questa sconfitta ci sarebbe stata un’amarezza molto più forte invece sotto la doccia i ragazzi stanno scherzando e questa penso che sia la sconfitta della federazione.

SPILLI 2: Riguardo alla partita, contro il Desenzano facciamo sempre fatica. Si chiude bene, sapevamo che lasciano tanto possesso palla ma poche occasioni. Ci hanno lasciato le briciole per la mole di gioco che abbiamo fatto. Pensando all’anno prossimo si riparte dal percorso fatto quest’anno pensando di poter migliorare sempre. Queste cose andranno valutate dalla società con i direttori perché non sarà un percorso facile: abbiamo tanti giocatori giovani che sono nell’occhio del mercato e sicuramente parecchi andranno via perché ci sono squadre della Lega Pro interessate. Ma se lo meritano perché hanno fatto un percorso straordinario. A inizio anno la Varesina la mettevano tra le squadra che si dovevano salvare e invece durante l’anno ci siamo giocati anche il primo posto e abbiamo fatto la semifinale di Coppa Italia. Credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ora potevano mettere la ciliegina, non l’abbiamo fatto ma la torta resta straordinaria.

MATTEO CONTINI (Allenatore Desenzano): Rifaccio i complimenti ai ragazzi, dal primo all’ultimo per questa gioia, se lo meritavano. Hanno sofferto e subito critiche a inizio anno e solo chi ha giocato a calcio può sapere i sacrifici che si possono fare per arrivare a fine stagione a giocarsi qualcosa di importante. I ragazzi sono gli artefici di questo successo, capaci di portare gente allo stadio e sono contenti per loro. I complimenti poi vanno allo staff, magazzinieri, allo staff medico, al presidente e tutta la società che mi ha dato la possibilità di venire in questa piazza. Riguardo alla partita siamo stati bravi a non concedere quasi niente, faccio i complimenti alla Varesina perché sa giocare a calcio. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e ci siamo regalati questa gioia immensa e ora è giusto festeggiare. Non so ancora nulla sul mio futuro. Il Desenzano ha il mio numero di telefono.