Sport e relax, arte e feste: l’estate di Lavena Ponte Tresa sarà nel segno del lago e dell’incontro tra culture

Un lungo calendario di eventi, mostre, opportunità per chi ama lo sport e il turismo all’aria aperta con diverse novità e tutti gli appuntamenti tradizionali che non posso mancare nell’estate in riva al Ceresio. E’ un programma davvero ricco quello presentato questa mattina a Lavena Ponte Tresa dal sindaco Massimo Mastromarino, con l’assessore alla Cultura Valentina Boniotto e una serie di interlocutori che avranno un ruolo centrale nelle iniziative proposte.

Arte, moda e multiculturalità

Ad aprire la presentazione dell’Estate Lavenese Ilaria Forlini della Commissione cultura, che insieme a Valentina Boniotto ha lavorato alla parte artistica e culturale del programma, presentando il calendario della stagione espositiva all’Antica Rimessa del Tram e le due novità del percorso artistico all’aperto che da alcuni anni caratterizza Lavena Ponte Tresa e che si arricchirà dell’opera scultorea “I 4 elementi della Natura secondo Platone” di Antonio Bandirali e della scultura “La polena nomade” di Raphael De Vittori Reizel.

«Grazie a tante collaborazioni avremo anche quest’anno gli appuntamenti tradizionali, come la Festa italo-svizzera con i fuochi sul lago o le serate dedicate allo shopping, ma anche diverse novità – ha spiegato Valentina Boniotto – compresi un concorso canoro e il Festival delle arti di strada. E poi una festa colombiana, una nuova e raddoppiata edizione della festa berbera, oltre alle mostre di due importanti artisti ucraini, nel segno di una multiculturalità che in quanto paese di confine ci appartiene ed è un valore aggiunto».

Tra le novità anche i “Fashion Days” curati e presentati dall’artista Massinissa Askeur: «Un evento tutto nuovo è il Fashion Day del 24 e 25 agosto: ci saranno una sfilata di moda e tante attività collaterali e due special guest d’eccezione: Justine Mattera e Marina Castelnuovo, oltre a diverse tv internazionali. Verrà anche attribuito un premio per la cultura a personalità che hanno avuto un ruolo positivo nella crescita del territorio». Non mancherà un nuovo concorso canoro, presentato questa mattina dal giovanissimo Szymon Mazur, riservato a cantanti dai 18 ai 30 anni.

Sport all’aria aperta

Il sindaco insieme al presidente della canottieri Luigi Manzo e al gestore del Parco Acquatico Luigi Cacciapaglia, ha presentato alcune novità, che vanno nella direzione di una Lavena Ponte Tresa sempre più caratterizzata dall’offerta per il turismo sportivo e le attività all’aria aperta: «Avevamo l’idea di un lungolago come luogo non solo di passeggio per ammirare le bellezze del lago, ma anche con un luogo dove trovare spazi di relax e proposte per il turismo sportivo – ha spiegato Mastromarino – in questa direzione vanno le opere per il completamento dell’area alla Broa, che è diventata uno spazio per relax e sport acquativi e dove verrà realizzato un chiosco attrezzato. Altra opportunità il nuovo Parco Rolandi, che ha creato un’area di verde dove prima c’era un parcheggio. E poi, e per noi è un grande risultato, abbiamo stabilizzato la situazione del Parco acquatico, con un accordo che affida la gestione per 18 anni alla società SportClub 12 e che ha favorito importanti investimenti di cui si potranno vedere i risultati già da quest’anno».

Insieme a Luigi Manzo e alla Canottieri sarà inoltre ulteriormente intensificata l’attività dell’Infopoint turistico all’Antica Rimessa del Tram che oltre ad essere un riferimento per i turisti, permette anche di monitorare i flussi di chi arriva a Lavena Ponte Tresa: «Un servizio importante ma anche un punto di osservazione fondamentale – ha spiegato Manzo – Nella scorsa stagione sono passati di qui 950 turisti da tutto il mondo, compresi Israele, Argentina e Bulgaria. Li abbiamo tutti “profilati” ed è emerso molto chiaramente come Lavena Ponte Tresa e il suo lago siano amati e ricercati proprio per le attività all’aria aperta, compresio sport acquatici e biking».

La bella novità, per turisti e non solo, è il progetto di riqualificazione del parco acquatico comunale, che prevede interventi che verranno eseguiti a partire già da quest’anno, come la riapertura della vasca tuffi; il rifacimento completo della pavimentazione dei piani vasca; la riverniciatura completa dei muri esterni ed interni; la manutenzione straordinaria degli impianti di filtrazione delle 3 vasche e infine la rimessa in funzione dei pannelli solari per un migliorie efficientamento energetico della struttura che dovrebbe riaprire l’8 giugno.

Shopping nel centro commerciale diffuso

Attività sportive e proposte culturali si intrecciano con il tessuto economico di Lavena Ponte Tresa, vero e proprio centro commerciale diffuso e centrale nell’attrattività del paese: «Anche quest’anno collaboriamo con il Comune per una serie di eventi – ha spiegato Stefano Meloro di Ascom – Centrale come sempre la Festa italo-.svizzera con i fuochi d’artificio sul lago che sono il clou della stagione estiva. Ci saranno la Notet dei saldi con tutti i negozi aperti, lo street food e altre iniziative che stiamo mettendo a punto, come l’evento “Cantine in piazza” che farà conoscere l’eccellenza delle nostre enoteche».

Tanti protagonisti per un’estate dalle molte sfaccettature. «E’ frutto di un lavoro di squadra – hanno detto Mastromarino e Valentina Boniotto – Credioamo che compito dell’Amministrazione sia creare il terreno fertile perché nascano collaborazioni e partnership che lavorino nella stessa direzione. Averne così tante è segno, ci sembra, che stiamo seminando bene e che la direzione è quella giusta»