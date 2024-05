Sport, sole e divertimento al primo torneo dell’Asd San Michele

Pomeriggio di sole, sport e divertimento a Casciago sabato 11 maggio con la prima edizione del torneo dell’Asd San Michele dedicato alla categoria Giovanissimi.

In campo le squadre di Ceresium Bisustum, Valceresio Audax e Ispra, oltre ai padroni di casa gialloneri.

L’ha spuntata il Ceresium in una finale dominata contro la Valceresio, terza piazza per il San Michele e quarto posto per gli ispresi.

Un buon successo di pubblico, tanto divertimento e ottimo cibo grazie allo staff della società casciaghese che si è messo a disposizione per la riuscita di questo evento. Nelle prossime settimane si replica con Allievi ed Esordienti.