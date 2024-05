Sta male durante la gara di corsa, elicottero e soccorso alpino a Sangiano per soccorrere un runner

La macchina dei soccorsi si è attivata oggi, domenica 5 maggio, in una zona impervia di Sangiano entre era in corso la gara di corsa in montagna “Giro del Picuz”. In tarda mattinata, intorno alle 11.30, un runner di 39 anni ha accusato un malore ed è caduto a terra.

La richiesta di soccorso è arrivata subito. Sul posto, oltre a due squadre del Soccorso alpino, è arrivato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, la Croce Rossa e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato portato in ospedale.