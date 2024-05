Storico Pietro Arese: dopo 34 anni fa cadere il record italiano dei 1500 metri

Cade dopo 34 anni uno dei più iconici primati italiani: e a conquistare il nuovo primato è Pietro Arese, atleta torinese ma varesino di adozione, allievo di Silvano Danzi. Il nuovo miglior tempo italiano sui 1500 metri è 3:32.13 che supera lo storico 3:32.78 di Gennaro Di Napoli, realizzato 1990. (Foto Colombo/Fidal da repertorio)

Per Arese un ottimo risultato, non solo cronometrico, anche in vista dei prossimi eventi in programma con gli Europei di Roma (7-12 giugno) e in poi le Olimpiadi di Parigi. La gara della Diamond League di Oslo ha però sottolineato ancora il distacco tra gli atleti italiani e il resto del mondo. Arese, infatti, nonostante un tempo mai registrato prima da un Azzurro, è arrivato ottavo nella gara vinta dal padrone di casa Ingebrigtsen, che fa registrare il migior tempo mondiale del 2024 con 3:29.74.

«Vuol dire tanto – commenta Arese ai microfoni dell’ufficio stampa della Federazione di Atletica Leggera -. Arrivare a far meno di una leggenda dell’atletica come Gennaro Di Napoli è qualcosa che mi è entrata dentro. Non posso che dire grazie a tutte le persone che erano con me in pista e mi hanno tenuto per mano per 1500 metri, quelle che ci sono e quelle che non ci sono più. Adesso con questi tempi si può ragionare per qualcosa di veramente buono: è tutto frutto della mentalità che ho sempre avuto di fare le cose un passo alla volta, senza strafare, sempre cercando obiettivi alla mia portata. Avere più di cento azzurri agli Europei sarà incredibile: 116 atleti che in questi anni hanno dimostrato di avere un grandioso spirito di squadra. Ci daremo tantissimo supporto a vicenda».