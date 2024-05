Su con la vita, arriva il primo weekend di giugno: a Varese pioggia, freddo e sole a piccole dosi

Ancora freddo. Ancora acqua. Poi un po’ di vento e persino il sole, ma a piccole dosi. È un inizio di mese, giugno, che firma i cieli di Varese sotto l’insegna dell’instabilità almeno fino a martedì.

SITUAZIONE

“Una vasta area depressionaria si allunga dalle Isole Britanniche fino alla regione Alpina e ha portato i forti temporali della notte che oggi si spostano progressivamente verso il Veneto. Permarranno però sulle nostre regioni ancora masse d’aria a tratti instabili con tempo variabile probabilmente fino a martedì. Il mese di maggio ha cumulato un terzo della pioggia media annuale“, spiegano dall’Osservatorio di Varese.

PREVISIONI

Per venerdì al mattino molto nuvoloso e sulla Lombardia orientale ancora rovesci e ultimi temporali. All’Ovest qualche pioggia intermittente, ventilato da Nord e schiarite a partire dal Piemonte. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, ancora qualche rovescio alternato a schiarite. Lungo le Alpi di confine neve portata da Nord oltre 2000 m.

Sabato abbastanza soleggiato. Su Alpi e Prealpi passaggi nuvolosi al mattino e sviluppo di cumuli in giornata con isolati rovesci nel pomeriggio. Altrove asciutto. Temperature massime in rialzo.

Domenica al mattino abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi lungo le Alpi. In giornata sviluppo di estesa nuvolosità cumuliforme con alcuni rovesci o temporali nel pomeriggio, più probabili sui rilievi e fascia pedemontana.

TENDENZA

Lunedì 3 e martedì 4 giugno: abbastanza soleggiato e più caldo con massime tra 25 e 27°C. Molte nuvole sui rilievi con qualche temporale tra Alpi e Prealpi.

PIOGGIA RECORD

Anche se maggio non è ancora terminato, le piogge finora cumulate nella primavera ammontano già a 826 mm ed hanno superato il record precedente del CGP di 706 mm registrato nel 2008 (misure iniziate nel 1965). Anche considerando serie di dati storici precedenti, come quella raccolta dal 1934 fino al 1987 al seminario di Venegono, risulta che il solo anno con primavera più piovosa sarebbe il 1941 con 854 mm. Maggio, a fronte di una media di 184 mm ha finora cumulato 420 mm, temporaneamente al secondo posto. Il record di 520 mm resta per ora quello del 2002.