Successo e speranza: il Rotary premia a Varese quattro giovani scrittori

Si è tenuta nel Castello di Masnago la premiazione della settima edizione del Premio Letterario “R come Ruote R come Racconto” indetto dal Rotary Club Varese Verbano con il patrocinio del Comune di Varese e dedicato ai ragazzi delle scuole medie superiori.

Il tema di quest’anno, per i racconti inediti, era quanto mai attuale: “Creiamo Speranza nel Mondo” tra l’altro motto del Rotary per l’anno in corso.

L’evento si è svolto alla presenza di tutti i ragazzi partecipanti al concorso, delle loro famiglie, amici, docenti nonché dirigenti scolastici.

Al termine di un’introduzione del socio del Rotary Varese Verbano Paolo Molteni, si è proceduto con la premiazione dei primi quattro racconti poiché quest’anno ci sono stati due ex-equo.

I premiati:

Prima classificata: Marta Invernizzi, con il racconto “Su un balcone italiano”;

Seconda classificata: Matilde Gianni, con il racconto “Creiamo speranza”;

Terzi classificati ex equo: Leonardo Zamperei con “Oro Azzurro” e Lucrezia Benso con“Il segreto di una madre”.

I racconti dei ragazzi hanno sorpreso sia per la profondità degli argomenti trattati sia per la positività espressa, molto rara nei racconti delle edizioni passate. Ai vincitori è stato chiesto di voler essere gli stessi interpreti del proprio racconto: si è così venuta a creare un’atmosfera ancora più partecipativa ed intensa.

La serata si è conclusa con la consegna dei premi – consistenti in buoni da spendere in libri presso la libreria Ubik – e con un rinfresco offerto dal Club Rotary. A tutti i partecipanti è stata inoltre regalata una copia dell’antologia pubblicata dal Club e contenente tutti i racconti pervenuti.

Il Presidente del Club, Massimo Miotto, in conclusione ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno la realizzazione del premio Letterario: in primis, tutti i ragazzi e gli Istituti scolastici che hanno creduto nell’evento e hanno voluto pubblicizzare l’esistenza del Premio (Liceo scientifico Ferraris, il Liceo Classico Cairoli, l’Istituto ISIS di Bisuschio, istituto Musicale Manzoni e l’istituto Maria Ausiliatrice), i Dirigenti Scolastici e i docenti che hanno creduto in questo progetto facendosene promotori fra gli alunni.

Il Rotary Club Varese Verbano conferma infine che visto il successo del progetto, il concorso letterario verrà svolto anche l’anno prossimo.