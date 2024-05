Successo per il “Progetto Scacchi“ a Cocquio Trevisago: squadra femminile in finale nazionale

Sarà una primavera col botto per i giovani scacchisti di Cocquio Trevisago (patria degli scacchi perché qui visse e riposa il grande campione Esteban Canal): il sostegno dell’Associazione “Genitori di Cocquio Trevisago O.d.V.” ha reso possibile il realizzarsi del Progetto di Scacchi nelle scuole di Cocquio. Questa iniziativa offre agli alunni un primo avvicinamento a questo affascinante sport, che può essere ulteriormente approfondito presso l’Associazione “Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio” del territorio.

Il successo del progetto era nell’aria e la prova si è avuta durante i Campionati Studenteschi “Trofeo Scacchi Scuola 2024”, in cui la squadra dell’I.C.S. “E. Curti” di Gemonio ha rappresentato l’istituto con orgoglio.

Quest’anno, due squadre hanno partecipato alla “Fase Regionale“ ad Erba: una maschile, composta da 6 ragazzi, e una femminile, composta da 5 ragazze. Entrambe le formazioni hanno ottenuto buoni risultati, ma è stata la squadra femminile a distinguersi, qualificandosi per la Finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola. Un risultato eccellente che testimonia l’impegno e la dedizione delle giovani scacchiste. La finale nazionale che si terrà a Montesilvano (Pe) dal 12 al 15 maggio 2024, mentre rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo.

«Un ringraziamento speciale», spiega Ivan Paolo Potenzoni, presidente dell’Associazione “Genitori di Cocquio Trevisago O.d.V.” «va alla Dirigente scolastica per il suo sostegno, al corpo docente che dedica tempo e risorse a questa iniziativa, al docente Giulio per la formazione degli studenti, e a Mirela per il suo supporto nella segreteria e nell’iscrizione al campionato. Un plauso va anche ai genitori che sostengono l’iniziativa e all’Associazione che si impegna costantemente per arricchire il percorso di crescita dei figli».

Alle giovani promesse che si batteranno alla finale nazionale «auguriamo il miglior successo!», conclude Potenzoni.