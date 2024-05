Sul palco del Concertone di Roma il karaoke del dj varesotto Ariele Frizzante

C’era anche Varese sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma. Ariele Frizzante, dj e podcaster di Gallarate, è salito sul palco del Circo Massimo, location che per la prima volta è stata scelta per lo storico concerto, con il suo spettacolo del karoke collettivo. Il dj, conosciuto anche come Mr.Grankio della band Pay, con maglietta a righe e giacca di paillettes, ha fatto cantare le migliaia di persone. Una breve ma intensa esibizione dal vivo sul palco, mentre in televisione andava in onda il telegiornale della sera, dove il pubblico si è scatenato su classici e meno come 50 Special dei Luna Pop, Maledetta Primavera di Loretta Goggi, Sarà perché Ti Amo dei Ricchi e Poveri e altre.