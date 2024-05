Taglia i tubi del gas e aggredisce nella notte i vigili del fuoco a Saronno

Pura nella notte a Saronno per a causa di una fuga di gas con un inaspettato epilogo: l’aggressione di un vigile del fuoco intervenuto assieme alla sua squadra per l’intervento di soccorso tecnico urgente.

Non era ancora l’una di notte di venerdì quando infatti la squadra del distaccamento di Saronno è stata chiamata per un forte odore di gas in un’abitazione all’interno d un palazzo di via San Dalmazio.

Dopo aver individuato l’appartamento da dove proveniva l’odore di gas i vigili del fuoco hanno bussato alla porta e per tutta risposta la persona in casa, un uomo di 56 anni, ha aperto e aggredito il caposquadra.

Il personale di servizio a quel punto ha difeso il collega aggredito e chiamato i carabinieri che al loro arrivo hanno preso in carico l’aggressore portato in codice verde al pronto soccorso sull’ambulanza nel frattempo arrivata sul posto.

All’interno dell’appartamento i vigili del fuoco, dopo aver chiuso le valvole del gas, hanno appurato che i tubi erano stati tagliati: i tecnici dell’azienda che si occupa della fornitura del gas hanno sospeso temporaneamente l’erogazione.