Tappa a Solaro per la clinica mobile di Senologia al Centro con Enrico Cantù Assicurazioni

Tappa a Solaro per il progetto “Prevenzione&Serenità” volta a sensibilizzare l’importanza della prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa è organizzata per venerdì 24 maggio dalle 9 alle 18 in via Roma 19, presso la Enrico Cantù Assicurazioni, promotrice dell’evento.

La Clinica Mobile di Senologia al Centro, in collaborazione con LILT, sarà a disposizione delle clienti di Enrico Cantù Assicurazioni una clinica attrezzata con Ecografo e Mammografo di ultima generazione dotato di tomosintesi.

In soli 30 minuti le partecipanti potranno sottoporsi ad una mammografia e/o ad una ecografia, che costituiscono i principali strumenti diagnostici per la prevenzione del tumore al seno.

I referti saranno consegnati direttamente alla paziente, garantendo tempi di attesa minimi e offrendo una maggiore serenità.