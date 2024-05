Tari a Varese. E’ in scadenza il 31 maggio la prima rata di acconto

Si avvicina il termine per la prima rata della tassa sui rifiuti: è in scadenza il 31 maggio la prima rata della TARI. Chi non avesse ricevuto l’avviso con la relativa bolletta, può richiederlo inviando una mail a tarivarese@impresasangalli.it oppure fissando un appuntamento allo Sportello TARI di via Proserpio, scrivendo a tarivarese@impresasangalli.it, tarivarese@legalmail.it oppure chiamando il numero verde 800 40 12 70.

Tutti i dettagli e la modulistica sono sul sito varesepulita.it.