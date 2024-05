Teatro, natura ed estate: torna la quinta edizione del campo estivo Amaltheatro

Con l’estate alle porte, è naturale pensare subito al caldo, alle lunghe giornate, e ovviamente alla fine della scuola. Ecco quindi che un campo estivo diventa la valida alternativa per i ragazzi e bambini per passare l’estate in compagnia, svolgendo attività e imparando sempre più cose.

Dal 17 giugno al 2 agosto, ad Angera, partirà la seconda edizione del campo estivo Amaltheatro, progetto nato e promosso dall’Associazione culturale, teatrale e artistica Compagnia Roggero.

I partecipanti scopriranno l’Arte, il Teatro, il ritmo, la Musica, il piacere del canto “soul”. Si dedicheranno alla pittura, alla costruzione di capanne, faranno esercizi di rilassamento, movimento, riscaldamento. E ancora passeggiate nel bosco a piedi o in bicicletta. Non mancheranno esperienze sensoriali olfattive e tattili, momenti di gioco e apprendimento anche grazie allo sviluppo di una buona relazione con gli animali e uno stage teatrale. Immancabile il momento compiti.

Stage teatrale

Quest’ultimo si terrà dall’8 al 19 luglio (2 settimane collegate) per mettere in scena con gli iscritti lo spettacolo Mago di Oz che “debutterà” la sera del 19 luglio alle ore 18.

Dove si svolgerà?

Il campus si svolgerà ad Angera, in via ai Prati 7, all’interno del parco, dove verranno anche presentate le nuove sculture.

A chi è rivolto?

Si accolgono bambini e ragazzi dai 3 anni compiuti ai 15 anni.



SUDDIVISIONE GRUPPI:

fascia 3 – 5 anni, fino a 8 bambine/i con 1 operatore;

fascia 6 – 10 anni, fino a 12 bambine/i con 1 o 2 operatori;

fascia 10 – 15 anni, fino a 10 ragazze/i con un 1 operatore



Il numero massimo d’iscritti sarà di 30 partecipanti a settimana.

Obiettivi e attività del campo estivo

Il campus si propone anche di portare avanti una serie di obiettivi, al fine di formare anche i più piccoli su alcuni temi fondamentali, legati in particolar modo all’ambiente ed al rispetto di ciò che ci circonda, alla sensibilizzazione sulle differenze culturali e alla scoperta del teatro come strumento per poter esprimere ed interpretare le emozioni liberandole.

Altri obiettivi:

Promuovere attività ludico/culturali/espressive;

Sviluppare un atteggiamento responsabile alle tematiche ambientali;

Far sperimentare esperienze sensoriali olfattive e tattili;

Sviluppare una buona relazione con gli animali, imparando a rispettare loro e i loro spazi;

Contribuire a valorizzare l’offerta socio-culturale presente sul territorio di Angera e del Lago Maggiore.

CONTATTI

AMALTHEATRO

Via ai Prati – 21021 Angera (VA) ITALY

@: info@amaltheatro.org

Tel.: 0331 957200 – 335 8771173 – 349 7132988

Sito | Facebook | Instagram