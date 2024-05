Temporali in arrivo, nuova allerta meteo di Regione Lombardia

Nuova allerta meteo da Regione Lombardia. Da molti giorni il maltempo continua a imperversare sul Varesotto, e oggi, sabato 18 maggio, correnti occidentali blandamente umide potrebbero favorire un nuovo innesco di locali rovesci o isolati temporali sui rilievi prealpini e alpini nel corso del pomeriggio.

Previsioni per il 18 Maggio

Nel pomeriggio odierno, l’aumento dell’instabilità atmosferica potrebbe portare alla formazione di temporali più organizzati e intensi, inizialmente nelle zone occidentali e nord-occidentali. Questi temporali potrebbero successivamente estendersi verso est o nord-est. In tarda serata, c’è la possibilità di rovesci o temporali anche localmente intensi sulle zone di Bassa Pianura Centrale e Orientale. Non si escludono fenomeni di grandine medio-piccola e rinforzi dei venti. Tuttavia, si prevede un’attenuazione generale dei fenomeni tra la tarda serata e le prime ore di domenica.

Previsioni per il 19 Maggio

Per la giornata di domani, 19 maggio, nelle prime ore del mattino non si escludono residui e deboli piovaschi sui rilievi settentrionali. Dal pomeriggio si attende una nuova fase di blanda instabilità sui rilievi prealpini, alpini e sull’Appennino, con la possibilità di isolati rovesci o locali temporali. In serata, qualche occasionale fenomeno convettivo potrebbe transitare anche sulle zone di Bassa Pianura, sebbene la probabilità di temporali forti sia bassa o molto bassa.

Regione Lombardia raccomanda alla popolazione di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto in serata quando i temporali potrebbero essere più intensi. È consigliabile assicurare oggetti che potrebbero essere spostati dal vento e prendere precauzioni contro possibili grandinate. Per chi deve mettersi in viaggio, è opportuno informarsi sulle condizioni stradali e possibili rallentamenti dovuti alle condizioni meteo avverse.