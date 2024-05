Terremoto ai Campi Flegrei: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Delle scosse di terremoto hanno colpito la zona dei Campi Flegrei, la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo di 4.4 alle 20.10 del 20 maggio.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato entrambe le scosse, e subito dopo sono arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco diverse segnalazioni riguardanti crepe e caduta di cornicioni in edifici. Le squadre dei vigili del fuoco sono state immediatamente dispiegate sul territorio per verificare direttamente la situazione.

Da ieri sera, il lavoro non si è più fermato: sono stati effettuati oltre 50 interventi legati alle scosse sismiche, con particolare attenzione alla verifica di stabilità degli edifici e alla rimozione e messa in sicurezza di cornicioni pericolanti.

La maggior parte di questi interventi si è concentrata tra i comuni di Bacoli e Pozzuoli, due delle aree maggiormente colpite.

In risposta all’emergenza, sono stati inviati a Napoli team di tecnici esperti nella valutazione di dissesti statici, provenienti dai Comandi della Campania, per supportare le operazioni di messa in sicurezza e valutazione dei danni. La foto mostra un intervento effettuato stanotte a Pozzuoli, in via Pollice, dove i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione.

La situazione rimane sotto stretta osservazione.