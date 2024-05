Tetto pericolante a Cavaria, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel piccolo centro storico di Cavaria, per la messa in sicurezza di un edificio all’interno di una corte, nella stretta via San Quirico.

La squadra da Somma Lombardo, con il supporto dell’autoscala dal comando di Varese, è intervenuta intorno alle 11 del mattino di oggi, martedì 14 maggio, per procedere alla prima messa in sicurezza di un tetto pericolante di un vecchio edificio all’interno della corte che chiude la piazza Giovanni XXIII.

I vigili del fuoco hanno operato con la scala tradizionale – per rimuovere le tegole a rischio caduta – a causa dello spazio troppo ridotto per intervenire con autoscala. Sul posto anche la Polizia locale di Cavaria con Premezzo per assistenza, anche per far muovere i mezzi nelle strette vie del piccolo centro storico alle spalle della strada provinciale.