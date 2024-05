Toposport: in nuovo centro per gli appassionati di sport e natura a Orino

Aperto nel 2023, Toposport a Orino è diventano in fretta un punto di riferimento per gli amanti dello sport e delle attività all’aperto. Dotato di strutture moderne e immerso nel verde al confine col parco del Campo dei Fiori, questo centro sportivo è la destinazione ideale per famiglie, sportivi e chiunque desideri immergersi nella natura del Varesotto.

Un centro sportivo multifunzionale

Toposport offre un’ampia gamma di attività e servizi, che includono il noleggio di e-bike, una colonnina di ricarica per e-bike e un accogliente bar paninoteca. Il centro è attrezzato con campi da gioco per vari sport come tennis, calcio, basket e bocce, oltre a un’ampia area verde con giochi per bambini e un prato ad uso libero. Questa varietà di opzioni rende Toposport un luogo perfetto per un weekend attivo o una piacevole giornata in famiglia.

Strategicamente posizionato per l’esplorazione

Situato proprio sul confine del Parco del Campo dei Fiori, Toposport è il punto di partenza ideale per esplorare i numerosi sentieri che attraversano questa montagna ricca di boschi e punti di interesse storico e naturale. Tra i luoghi facilmente accessibili dalla struttura, si trovano la fonte gesiola, una sorgente di acqua fresca e diuretica famosa dagli anni ’50, e la rocca di Orino, una fortezza medievale che offre una vista mozzafiato sulla regione.

Un percorso per ogni avventuriero

Il Bosco Incantato e il Sentiero delle Sculture di Cerro di Caldana offrono un’esperienza unica, dove le opere d’arte scolpite direttamente negli alberi arricchiscono il paesaggio naturale. Per gli escursionisti più esperti, il Pian delle Noci e il Forte di Orino rappresentano mete ideali per godere di panorami impareggiabili e di aree attrezzate per un picnic nel cuore della natura.

Cicloturismo e oltre

In quanto Official Point del progetto #VareseDoYouBike promosso dalla Camera di Commercio di Varese, Toposport è anche un hub per il cicloturismo, con accesso diretto a piste ciclopedonali che collegano il Lago di Varese e la Valcuvia, oltre a una rete di sentieri adatti a tutti i livelli di difficoltà. La vicinanza ai laghi Maggiore, di Brinzio, di Ganna, di Ghirla e di Varese, insieme a siti storici come Villa della Porta Bozzolo e Il Sacro Monte, rende la struttura un punto di partenza eccezionale per esplorazioni più ampie.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni su eventi, noleggio e servizi offerti da Toposport, si può consultare il sito www.toposport.it o contattare direttamente la struttura all’indirizzo email toposport24@gmail.com.