Torna a Castiglione Olona “La Lombardia che vorrei”. Si parlerà di salute, disabilità e sport

Come lo scorso anno, farà tappa a Castiglione Olona “La Lombardia che vorrei”, il tour ideato e promosso dal presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia Emanuele Monti per dar voce al territorio sulle tematiche riguardanti salute, disabilità, prevenzione e sport.

L’appuntamento è per giovedì 9 maggio alle ore 20.30 al Castello di Monteruzzo di via Marconi dove saranno affrontate le tematiche relative ai bisogni a supporto del benessere della persona, in particolare negli ambiti salute, lavoro e famiglia.

Dopo i saluti di Emanuele Monti che presenterà le finalità del progetto “La Lombardia che Vorrei” a cui faranno seguito i saluti istituzionali del Sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Istruzione Caterina Valle Zaninoni, la dott.ssa Ilena Marandola introdurrà il tema trattato in questo appuntamento castiglionese e darà ufficialmente inizio agli interventi degli esperti.

Si comincerà a parlare degli aspetti legati al sociale e alla famiglia con la dott.ssa Stella Fracassi che presenterà il progetto del ristorante sociale “La Dislocanda”, una realtà in grado di riunire sotto l’aspetto dell’inclusività cucina e territorio e con la dott.ssa Silvia Plebani di Baobab, Cooperativa Sociale che attraverso la gestione di servizi educativi, quali asili nido e campi estivi, offre supporto a genitori e famiglie impegnate quotidianamente nel lavoro.

A seguire, spazio all’ambito lavorativo e alla sua tutela con il Segretario Generale di U.I.L. Lombardia Enrico Vizza e con il dott. Giovanni Cassataro, direttore del personale di Mazzucchelli 1849 che ci illustrerà le azioni attuate dall’azienda castiglionese per migliorare la qualità del lavoro dei suoi dipendenti. A conclusione si andranno poi ad analizzare gli aspetti relativi alla salute dell’individuo, con il dott. Lucio Volpi si parlerà dell’importante ruolo sociale svolto dai medici di medicina generale mentre, con Adele Patrini, presidente dell’Associazione C.A.O.S., conosceremo le attività svolte e supporto delle donne operate al seno.

La partecipazione all’incontro è gratuita.