Torna a Varese AmaTe, la rassegna di teatro che fa bene al cuore

Riparte dopo due anni il meraviglioso viaggio del teatro amatoriale e solidale della rassegna AmaTe, che in cinque edizioni tra il 2013 e il 2022, ha visto messi in scena 21 spettacoli realizzati da 7 compagnie locali, ha portato a teatro oltre 11.260 spettatori complessivi e ha raccolto 59.865 euro, destinati a progetti di solidarietà a favore di 18 diverse realtà del terzo settore e del volontariato.

«Questa volta tocca alla compagnia degli Effetti Collaterali aprire le danze della manifestazione teatrale più “buona” di Varese – spiega Giacomo Mazzarino, consigliere dell’Associazione Effetti Collaterali e organizzatore della Rassegna AmaTe – poi toccherà al Volto di Velluto animare due serate il 15 e 16 giugno, e poi al Gruppo Teatrale Crennese, alla prima partecipazione, chiudere in bellezza il 22 giugno».

Quella della solidarietà è da sempre la vera essenza di AmaTe, rassegna di Teatro amatoriale e solidale, realizzata grazie al patrocinio del Comune di Varese, che si fa carico dei costi per l’utilizzo del Teatro Apollonio: coniugare la passione per il teatro con le finalità benefiche, regalare serate di spensieratezza e divertimento, ma farlo contribuendo a lasciare qualcosa di importante per la comunità.

«Il teatro per sua natura ha una funzione terapeutica – Ha sottolineato il presidente della commissione Cultura Manuela Lozza – Utilizzare quest’arte per un fine benefico permette inoltre di unire il divertimento, la capacità di far sognare e dare benessere psicofisico, che sono proprie del teatro, con la possibilità di aiutare anche gli altri».



QUATTRO RAPPRESENTAZIONI PER TRE COMPAGNIE

Quest’anno la rassegna comprende quattro rappresentazioni, per tre compagnie teatrali diverse: ad aprire la serie è, appunto, Effetti Collaterali, compagnia legata all’oratorio di San Vittore, che presenta, domenica 19 maggio 2024 alle 18 “Colto in Flagrante” di Derek Benfield, esilarante commedia degli equivoci “all’inglese” che fa parte della tradizione della compagnia.

Sul palco con Laura Botter, che oltre a firmare la regia è anche una delle interpreti, i compagni di sempre, colonne portanti della compagnia varesina: Valeria Biscotto, Francesca Mamolo, Manuela Tenti, Michele Barberis, Paolo Franzetti e Armando Molinari, a cui questa volta si aggiunge Jacopo Malnati, al debutto al Teatro di Varese.

Accanto agli Effetti Collaterali ci sarà il loro partner benefico storico, il Club Kiwanis Varese ODV: di comune accordo, le due realtà hanno deciso che il ricavato della serata andrà a favore delle opere della Fondazione Felicita Morandi ETS, finalizzate a dare sostegno e assistenza alle donne e ai loro bambini vittime di violenza e maltrattamenti, attraverso strutture quali la casa-rifugio, la comunità mamma-bambino, il centro antiviolenza.

Dopo la prima rappresentazione dei capofila, il secondo appuntamento previsto è “Era Bello”, una commedia drammatica scritta da Matteo Tibiletti, che chiude una sorta di “trilogia sulla famiglia” scritta dall’autore varesino. La pièce sarà interpretata sabato 15 giugno alle 21 da Il Volto di Velluto, compagnia teatrale che ha sede a Brenta, e festeggia quest’anno i 40 anni di attività: è nata infatti nel 1984 con il nome di Ars Nova, prendento l’attuale nome nel 1999. Il ricavato della serata andrà alla Fondazione Ascoli.

Il giorno dopo, il 16 giugno alle 18.30, verrà messo in scena Borderline, commedia anch’essa di Matteo Tibiletti interpretata dai ragazzi della scuola di teatro della compagnia Volto di Velluto. «Borderline nasce come saggio del gruppo giovani della compagnia, e siamo onorati di poterlo recitare in un vero teatro, e così grande, come il teatro di Varese» spiega uno dei giovani attori.

Il 22 giugno alle 21, infine, andrà in scena “Antigone, il filo strappato” spettacolo tratto dall’Antigone di Sofocle ed interpretato dal GCT, Gruppo Teatrale Crennese, nato nel 1997 come una compagnia teatrale amatoriale costituita presso l’Oratorio di Crenna e ora una delle più affermate realtà provinciali del settore. Il ricavato della serata sarà consegnato al comitato Maria Letizia Verga.