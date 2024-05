Torna la festa di Erbamolle: un incontro di tradizioni e sapori

La festa di Erbamolle, località del comune di Buguggiate, è un evento gastronomico annuale, simbolo di tradizione locale lombarda. L’edizione 2024 quest’anno avrà inizio il 30 maggio alle ore 19 in via Erbamolle e si proseguirà con 10 giorni di festeggiamenti.

Il piatto del giorno, gli gnocchi fatti in casa, sarà solo l’inizio di una serie di specialità culinarie offerte. Venerdì 31, la festa continuerà con un altro classico della cucina locale, i pizzoccheri.

Le festa si fermerà il 3, 4 e 5 giugno per poi riaprire le porte agli ospiti giovedì 6 giugno dalle ore 19.

Un po’ di storia: nel 1996 nacque il Comitato Santacaterina, gruppo di persone volute dal sindaco Carabelli e da Don Franco con l’esigenza impellente di intervento riparativo e conservativo ai danni della Chiesetta di Santacaterina in Erbamolle, chiesa in piedi dal 1458.

Ultimato questo progetto, nel 2001 il Comitato, ben rodato e con un consistente gruppo di persone volenterose, si trasforma in Associazione Santa Caterina.

Tuttora questo gruppo persiste con l’Associazione regolarmente iscritta al registro provinciale e Onlus di diritto.

In tutti questi anni l’Associazione Santacaterina con i proventi derivanti dall’organizzazione di feste, come da statuto, devolve in beneficenza o tramite interventi conservativi e di restauro di edifici di culto, costruzione di edifici che entrano a far parte dei beni Comunali, aiuti internazionali con adozioni e contributi ad enti e persone, donazioni e acquisto di mezzi per servizi alle persone all’SOS della Valbossa, e decine e decine di altri beneficari.

Uno degli ultimi progetti a cui hanno messo mano è stato dar sostegno con materiale didattico a 4 asili in Emilia Romagna dopo le prorompenti alluvioni che si sono abbattute sulla regione nell’ultimo periodo.