Torna la rassegna “Conosci il tuo patrimonio”: a Varese quasi trenta incontri da maggio a dicembre

Terza edizione per la rassegna Conosci il tuo patrimonio, il programma di visite e itinerari ideato dal Comune di Varese per far conoscere e promuovere le bellezze dell’arte e della storia della città. Sono una trentina gli appuntamenti in calendario da maggio a dicembre, con un programma che permette di scoprire in modo più approfondito alcuni dei luoghi più belli e significativi del patrimonio storico, artistico e achitettonico della città.

«Riprende l’iniziativa promossa dal Comune di Varese e che tanto gradimento e tanta partecipazione ha riscosso negli ultimi due anni – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Le visite, gli incontri, le passeggiate in luoghi noti e meno noti della città hanno una duplice finalità: avvicinare un pubblico il più ampio possibile alla scoperta o alla riscoperta dell’immenso tesoro storico, culturale e paesaggistico del nostro territorio e suggerire, nello stesso tempo, la necessità di prendersi cura di un patrimonio, che è di tutti e va preservato e trasmesso alle future generazioni».

«Un programma che permette di vivere esperienze di scoperta e fruizione delle bellezze storiche e artistiche del nostro territorio – aggiunge la vicesindaca Ivana Perusin – Un modo per favorire il turismo di prossimità e per trasmettere una maggiore consapevolezza del valori del patrimonio storico della città».

Il primo appuntamento è per venerdì 24 maggio, con l’evento Garibaldi e garibaldini a Varese, un itinerario lungo i luoghi del Risorgimento tra personaggi, monumenti e luoghi varesini che videro protagonista l’eroe dei Due Mondi e i Cacciatori delle Alpi. Il percorso avrà una durata di 1 ora e mezza circa. Il ritrovo è alle ore 18 in piazza Podesta, le prenotazioni sono tramite la piattaforma Eventbrite.

Dai luoghi del Risorgimento varesino alle architetture degli edifici storici più importanti, dalle bellezze dei parchi cittadini alla scoperta di itinerari storici all’interno dei quartieri. Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione consigliata.

Programma

Maggio

Venerdì 24 maggio 2024 ore 18.00 Garibaldi e garibaldini a Varese. Ritrovo in piazza Podesta

Venerdì 31 maggio 2024 ore 18.00 I segni della memoria al monumentale di Giubiano. Ritrovo in via Maspero18

Giugno

Sabato 8 giugno 2024 ore 15.00 Penasca: l’antica San Fermo. Ritrovo in via Rovereto 51 (capolinea bus linea H)

Sabato 15 giugno 2024 ore 15.00 il borgo antico di Varese. Ritrovo in corso Matteotti

Sabato 22 giugno 2024 ore 15.00 tra arte e fede a Santa Maria del Monte. Ritrovo viale del Santuario, vicino alla fontana del Mosè

Venerdì 28 giugno 2024 ore 18.00 i parchi Estense e Mirabello. Ritrovo in via Sacco

Luglio

Sabato 6 luglio 2024 ore 15.00 il Battistero di s. Giovanni . Ritrovo in piazza Battistero

Sabato 13 luglio 2024 ore 15.00 Palazzo Estense. Ritrovo in via Sacco

Venerdì 19 luglio 2024 ore 18.00 il parco di Villa Toeplitz. Ritrovo in viale G. B. Vico, all’ingresso del parco

Sabato 27 luglio 2024 ore 15.00 la chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore. Ritrovo in piazza Litta

Agosto

Sabato 3 agosto 2024 ore 15.00 in riva al lago di Varese. Ritrovo Schiranna, all’ingresso del parco Zanzi

Venerdì 9 agosto 2024 ore 18.00 il parco di villa Recalcati. Ritrovo a Casbeno in via Daverio

Domenica 25 agosto 2024 ore 10.00 Bizzozero chiesa di S. Stefano. Ritrovo in via Portorose

Settembre

Venerdì 6 settembre 2024 ore 18.00 parco di Villa Torelli Mylius. Ritrovo in via Fiume, all’ingresso del parco

Sabato 14 settembre 2024 ore 15.00 il sentiero delle Pizzelle fino al Grand hotel. Ritrovo S.M. del Monte in piazzale Pogliaghi

Sabato 28 settembre 2024 ore 15.00 la chiesa della Schirannetta a Casbeno. Ritrovo in piazza Libertà

Ottobre

Sabato 5 ottobre 2024 ore 15.00 Sacro Monte la Via Sacra. Ritrovo via Sacra – primo arco

Sabato 19 ottobre 2024 ore 15.00 Biumo Inferiore La madonnina in prato. Ritrovo sul sagrato della chiesa

Sabato 26 ottobre 2024 ore 15.00 il quartiere Belfiore a Biumo Inferiore. Ritrovo piazza XXVI Maggio

Novembre

Sabato 2 novembre 2024 ore 15.00 viaggio nella storia tra i libri della Biblioteca Civica. Ritrovo in via Sacco all’ingresso della Biblioteca Civica

Sabato 9 novembre 2024 ore 15.00 il borgo antico di Varese. Ritrovo corso Matteotti, 1

Sabato 16 novembre 2024 ore 15.00 la chiesa di San Giuseppe. Ritrovo in piazza San Giuseppe

Sabato 30 novembre 2024 ore 15.00 la Basilica di San Vittore. Ritrovo in piazza San Vittore

Dicembre

Domenica 8 dicembre 2024 ore 10.00 l’immacolata concezione alla Prima Cappella. Ritrovo via Sacra in prossimità del primo arco

Sabato 14 dicembre 2024 ore 15.00 verso il Natale nelle prime tre cappelle del Sacro Monte. Ritrovo via Sacra in prossimità del primo arco

Sabato 21 dicembre 2024 ore 15.00 luci in città. Ritrovo in corso Matteotti, 1