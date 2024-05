Torna Nord in Giallo a Varese, tra Colaprico e i noir di Piero Chiara

È giunto ormai alla sua terza edizione il festival Nord in giallo, in programma a Varese dal 17 al 19 maggio. Tre giorni fitti di incontri con gli autori, proiezioni, teatro, giochi investigativi nel segno del noir: «Il tema è sempre lo stesso – sottolinea Enzo Laforgia, assessore alla cultura – Un genere letterario che attualmente è il più frequentato dai lettori italiani, e che ci aiuta a comprendere le trasformazioni del Nord Italia, anche perchè questo genere è ormai, a tutti gli effetti, un romanzo storico sulla contemporaneità».

Il festival si propone così, anche quest’anno, di offrire al pubblico l’occasione di incontrare diversi modi di raccontare il nord del Paese attraverso l’incontro con gli autori e i loro romanzi – da Piero Colaprico a Paolo Roversi, da Piergiorgio Pulixi a Maurizio Blini – cui si aggiungono tre serate speciali, dedicate al cinema, al teatro e ai giochi investigativi.

TRE SERATE TRA CINEMA TEATRO E GOCHI

Oltre al programma di incontri letterari, che anche quest’anno comprenderanno una sezione di “Giallo Junior”, sono previsti anche tre appuntamenti serali, ognuno dedicato a una declinazione diversa del giallo.

Venerdì 17 alle 20 “Il Gioco in Giallo”, una serata di giochi da tavolo investigativi. In programma quattro diversi giochi a tema, in collaborazione con Crazy Comics & Games. Si tratta di Micro Macro -Crime City, dove gli indizi si scoprono seguendo una mappa; Unlock Short Adventures dove è necessario, per vincere, risolvere enigmi, trovare indizi e sfidare il tempo per svelare i segreti celati dietro ogni porta chiusa; Mini Crimes, con casi misteriosi e avvincenti da risolvere in pochi minuti; e Detecteam: un gioco dove è necessario collaborare con i compagni di gioco per risolvere una serie di casi sempre più complessi. La serata è gratuita ma è necessario prenotarsi, anche per consentire la formazione delle squadre, su Evenbrite.

Sabato 18 alle 21 è previsto il “Giallo a Teatro” una speciale messa in scena del romanzo più giallo di Piero Chiara “Saluti notturni dal passo della Cisa”.

Si tratta di un reading teatrale dell’ultimo romanzo di Piero Chiara, pubblicato postumo nel 1987, ispirato a una fatto di cronaca che nell’estate del 1960 occupò a lungo le pagine della stampa nazionale. Era un duplice omicidio: quello del professore, scrittore ed organizzatore culturale Ismaele Mario Carrera, varesino d’adozione, e della sua giovane domestica, e forse amante, Eva Martinotti. Accusato, ma poi assolto per insufficienza di prove, il genero Douglas Sapio Verdirame, uno spregiudicato e menzognero dentista varesino.

Prendendo a prestito questi fatti, Chiara ne trae un racconto dove gli interessi economici si incrociano con quelli sentimentali o, per meglio dire, carnali; e dove la ricerca della verità processuale è solo un pretesto per mettere in scena dei caratteri, quelli dei vari personaggi, ognuno con il suo punto di vista. Il finale, quasi pirandelliano, ci invita a scegliere ognuno la propria “verità”, quella più comoda. Come su un palcoscenico di provincia, che vede in scena sette attori che incarnano i personaggi principali, il reading è un racconto a più voci di una storia che, se non ci fosse di mezzo un duplice omicidio, avrebbe tutti i tratti della Commedia all’italiana, dove anche la canzoni e le atmosfere musicali ci riportano negli anni ‘60 in quell’italietta dove le vicende scabrose si leggevano sui rotocalchi con la stessa morbosità con cui si guarda dal buco di una serratura. Lo spettacolo è prodotto dal Comune di Varese con ATIR Teatro. La regia è diStefano Orlandi

Domenica 19 si conclude con Il Giallo al Cinema, con “Notte Italiana” di Carlo Mazzacurati, a 10 anni dalla scomparsa del regista. Nel film l’avvocato Otello Morsiani, su consiglio del suo amico d’infanzia Checco, accetta l’incarico dell’assessore padovano Melandri di stimare un patrimonio terriero sul Delta del Po destinato ad essere espropriato per far posto ad un parco naturale. Ben presto Morsiani scoprirà che in quel terreno, dove un tempo si estraeva il metano e dove ora il suolo rischia di sprofondare per l’impauperimento idro-geologico, si nasconde un mistero legato ad un omicidio che risale a vent’anni prima.

PER I PIÙ GIOVANI DELLE PRESENTAZIONI-GIOCO

Venerdì 17 e sabato 18 gli incontri di apertura saranno dedicati al giallo per i più giovani, con la presentazione di due autrici che non resteranno “ingabbiate” nello schema classico della presentazione del libro, ma di fatto “prenderanno spunto” dalle loro opere per un incontro che coinvolgerà attivamente i ragazzi nella lettura del libro, con giochi a squadre e enigmi da risolvere: l’appuntamento è in palazzina della cultura venerdì 17 alle 17 con Lucia Stipari e sabato 18 alle 16 con Lucia Vaccarino.

«Il giallo per ragazzi in realtà c’è sempre stato e continua a piacere. Se ci si domanda perchè un ragazzino debba appassionarsi al crimine la risposta è che è divertente e affascinante: c’è un problema da risolvere, bisogna mettere la testa su determinati indizi e trovare soluzioni – spiega Gianandrea Redaelli di Book in a Tree, agenzia creativa e di storytelling specializzata in scrittura

per l’infanzia – Abbiamo colto con entusiasmo la proposta del comune a partecipare a questo festival con una sezione junior. I due appuntamenti sono dedicati soprattutto ai ragazzi delle medie, ma non si tratterà di una presentazione di nu libro: non racconteremo una storia ma realizzeremo con i ragazzi un giallo vero e proprio insieme».

UNA SEDE TUTTA NUOVA: LA PALAZZINA DELLA CULTURA DI VIA BERSAGLIERI

Tra le novità di questa edizione c’è anche il luogo della rassegna, che sarà la Palazzina della Cultura di via Bersaglieri: «Non si tratterà solo della sala Montanari, ma di tutta la struttura che ospita l’assessorato, compresi gli spazi esterni – spiega ancora Laforgia – Dove si terranno le presentazioni, gli spettacoli i laboratori e la vendita dei libri di cui si parla».

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

IL PROGRAMMA DI NORD IN GIALLO

Venerdì 17 maggio

Ore 17.00

Giallo junior con Lucia Stipar

È nata a Milano. Dopo una laurea in filosofia teoretica ha fatto molti mestieri: cantante girovago, scudiero in un circo, professore di ginnastica e sergente dei pompieri a Parigi. Poi ha iniziato a lavorare nell’editoria, svolgendo anche qui molte mansioni. È socia di studio pym, agenzia creativa che si occupa di libri, grafica e comunicazione, ma da quando si è persa tra i rami di Book on a Tree ha capito che la cosa che le piace di più è scrivere. Ha al suo attivo Il ragazzo senza ombra e, insieme a Pierdomenico Baccalario, Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni – in vacanza

Ore 18.00

Incontro con Alessandro Berselli

Umorista, scrittore, docente di tecniche della narrazione, inizia la sua attività negli anni novanta, collaborando con le riviste Comix, L’apodittico e il sito di satira Giuda. Dal 2003 intraprende una carriera parallela come romanziere noir riconducibile alla scuola bolognese. Oltre a raccolte di racconti, pubblica una serie di romanzi, tra cui l’ultimo: Gli eversivi (Nero Rizzoli, 2023).

Presenta Luca Crovi

Ore 18.45

Incontro con Stefano Cosmo

Laureato in diritti umani, dal 2007 lavora nel sociale come operatore sociale. È un appassionato praticante di sport da combattimento. Ha fatto parte del Collettivo Sabot, fondato da Massimo Carlotto. È tra gli autori di Padre nostro (Rizzoli, 2014) e ha scritto vari racconti pubblicati da quotidiani locali e nazionali. Nel 2023 ha pubblicato per la casa editrice Marsilio Dentro la gabbia. Presenta Luca Crovi

Ore 19.30

Incontro con Piero Colaprico

È giornalista prevalentemente di giustizia e cronaca nera, scrittore e, dal 2022, direttore artistico del teatro Gerolamo di Milano. Oltre alla serie di libri dedicati alle avventure del maresciallo dei Carabinieri Pietro Binda, investigatore del Nord, ha pubblicato la Trilogia della città di M., romanzo suddiviso in tre racconti ambientati nei primi anni 2000 in cui è protagonista la città di Milano infestata da politica, corruzione, violenza, droga, criminalità spietata, aggiudicandosi il Premio Scerbanenco. Nel 2024 è uscito il suo ultimo libro Sequestro alla milanese (Baldini+Castoldi). Presenta Domenico Marasciulo

Ore 20.00 – 22.00

Il Gioco in Giallo con Crazy Comics & Games

Serata Investigativa, con giochi come Micro Macro -Crime City, Unlock Short Adventures, Mini Crimes e Detecteam.

EVENTO SU PRENOTAZIONE sul sito di Eventbrite

Sabato 18 maggio

Ore 16

Giallo junior con Lucia Vaccarino

Ha studiato comunicazione con specializzazione in tv, cinema e multimedia. Si è occupata di branded content, ha fatto la creative producer di cartoni animati e live action (fiction e non), è all’occorrenza PM per libri e fumetti. E scrive. Le piace cucinare dolci, cucire, fare giardinaggio, e in generale tutti gli hobby che tengono occupate le mani e lasciano correre la mente. Se sono cose che non sa fare bene è ancora meglio, perché avere spazio di miglioramento la mette di buon umore. Ha scritto una dozzina di libri, gialli e non

Ore 17

Incontro con Paolo Roversi

Scrittore, giornalista, sceneggiatore e podcaster, collabora con quotidiani e riviste, oltre a essere autore di soggetti per il cinema, serie televisive, spettacoli teatrali e cortometraggi. Tiene corsi di scrittura crime per la scuola Holden di Torino e per Feltrinelli Education. Ha pubblicato diversi romanzi, anche per ragazzi, e alcuni thriller. Il suo ultimo romanzo, uscito nel gennaio 2024, s’intitola L’ombra della solitudine (Marsilio).

Presenta Andrea Della Bella

Ore 17.45

Incontro con Laura Veroni

È nata e vive a Varese. Insegnante di lettere, ha esordito come scrittrice di racconti gialli, vincendo il premio di migliore scrittura femminile nel concorso GialloStresa nel 2013 con il racconto La Chiesa. Ha pubblicato numerosi romanzi e diversi suoi racconti sono stati pubblicati anche sul Web o sono contenuti in varie antologie. L’ombra dalla sciarpa blu è la sua ultima opera, ambientata sul territorio varesino, edita nel 2024 da Morellini.

Presenta Andrea Giacometti

Ore 18.30

Incontro con Maurizio Blini

Laureato in Scienze dell’investigazione, è stato un investigatore della Polizia di Stato per oltre 30 anni, oltre a essersi dedicato all’impegno politico sindacale. E’ scrittore, musicista e sceneggiatore. Nell’ambito della narrativa è stato docente di letteratura gialla e poliziesca all’Università della terza età di Torino e ora per Distretto 011. E’ autore di numerosi racconti e diciotto romanzi, l’ultimo dei quali s’intitola Una storia sbagliata, pubblicato nel febbraio 2024 da Edizioni del Capricorno. E’ tra i fondatori del collettivo Torinoir.

Presenta Emiliano Bezzon

Ore 21

Il Giallo a Teatro

“Saluti notturni dal passo della Cisa”

Reading teatrale dal romanzo di Piero Chiara

Domenica 19 maggio

Ore 17

incontro con Ben Pastor

Vive tra Italia e Stati Uniti, dove è stata docente di Storia e Scienze Sociali. Ha scritto libri di generi diversi, in particolare romanzi di genere poliziesco storico. E’ pubblicata anche negli Stati Uniti e in numerosi Paesi europei. I suoi personaggi più noti sono Elio Sparziano, investigatore dell’antica Roma e Martin Bora, tormentato ufficiale della Wehrmacht. L’ultimo romanzo, pubblicato agli inizi di maggio da Mondadori, si intitola La fossa dei lupi – o come proseguono I Promessi Sposi.

Presenta Gianmarco Gaspari

Ore 17.30

Incontro con Giovanna Franco Repellini

E’ architetto, laureata a Venezia, svolge la libera professione con un proprio studio a Milano. Alla sua attività ha affiancato quella di scrittrice e pubblicista. Nel 2019 pubblica il romanzo giallo carico di mistero Tre delitti e un affresco di Leonardo (Thedotcompany), mentre l’anno successivo pubblica il volume Antonio Bassanini costruttore del Novecento (Silvana), celebre imprenditore lombardo a cui, di recente, è stata dedicata una mostra negli spazi del Castello di Masnago.

Presenta Enzo R. Laforgia

Ore 18

Incontro con Gian Andrea Cerone

Nel 2022 ha pubblicato con Guanda il suo libro d’esordio, Le notti senza sonno, primo romanzo della serie con protagonista l’Unità di Analisi del Crimine Violento di Milano, cui è seguito nel 2023 Il trattamento del silenzio. Entrambi i romanzi sono stati finalisti al Premio Scerbanenco. Le conseguenze del male è l’ultimo libro pubblicato, che racconta una nuova travolgente indagine per il commissario Mandelli e la sua squadra.

Presenta Emiliano Bezzon

Ore 18.30

Incontro con Piergiorgio Pulixi

Scrittore di diversi romanzi e racconti noir, ha fatto parte del collettivo di scrittura Sabot. È autore della saga poliziesca di Biagio Mazzeo e della serie thriller I canti del male, entrambe pubblicate da Edizioni E/O. I suoi romanzi sono pubblicati anche in Francia e in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Nel suo ultimo romanzo Per un’ora d’amore (Rizzoli, aprile 2024) tornano le indagini del criminologo Vito Strega, già protagonista di precedenti libri.

Presenta Manuela Lozza

Ore 21

Il Giallo al Cinema

“Notte Italiana” di Carlo Mazzacurati

L’avvocato Otello Morsiani, su consiglio del suo amico d’infanzia Checco, accetta l’incarico dell’assessore padovano Melandri di stimare un patrimonio terriero sul Delta del Po destinato ad essere espropriato per far posto ad un parco naturale. Ben presto Morsiani scoprirà che in quel terreno, dove un tempo si estraeva il metano e dove ora il suolo rischia di sprofondare per l’impauperimento idro-geologico, si nasconde un mistero legato ad un omicidio che risale a vent’anni prima

FUORI FESTIVAL

sabato 11 maggio – Ore 19.00

incontro con Carmen Giorgetti Cima

Håkan Nesser e il poliziesco svedese

Libreria degli Asinelli | Via Bagaini 14

Giovedì 23 maggio – Ore 19.00

Incontro con Stefano Pérez Tonella

Da Puig a Walsh a Piglia: il noir sudamericano

Libreria degli Asinelli | Via Bagaini 14

sabato 25 maggio – Ore 17.00

Incontro con elisabetta cametti

Libreria Mondadori | Via Morosini 10

Una brava madre con l’autrice del romanzo