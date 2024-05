Tour dei rioni per Giancarlo Frigeri e la lista “Insieme per Castiglione”

E’ partito il “tour dei rioni” con cui prosegue la campagna elettorale della lista Insieme per Castiglione, che candida come sindaco Giancarlo Frigeri. Ieri pomeriggio la prima tappa a Somadeo.

Giovedì 23 maggio il gazebo sarà in via Gramsci nel parcheggio delle case popolari dalle 17.00 alle 20.00, mentre venerdì 24 maggio è in programma la presentazione della lista tensostruttura di Gornate Superiore, in via delle Madonne dalle 19.00 alle 23.00

Martedì 28 maggio gazebo in via Petrarca (zona parcheggi) dalle 17.00 alle 20.00, e mercoledì 29 maggio in via Piave (angolo via Europa) dalle 17.00 alle 20.00. Giovedì 30 maggio l’appuntamento è in via Giusti (zona parcheggi) dalle 17.00 alle 20.00.

Sabato 1° giugno ci sarà anche un momento musicale al gazebo in piazza Garibaldi, nel centro storico, dalle 17.00 alle 22.00m mentre domenica 2 giugno è in programma l’incontro con la cittadinanza al Parco di Monteruzzo dalle 12.00 alle 16.00.

Martedì 4 giugno i candidati di Insieme per Castiglione saranno in via Fratelli Bandiera (zona bacino) dalle 17.00 alle 22.00 e infine giovedì 6 giugno ci sarà la festa per la chiusura della campagna elettorale in piazza Repubblica dalle 16.00 alle 23 .00.