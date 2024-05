Traffico a Varese per un nuovo cantiere per il piano stazioni: diminuisce di una corsia viale Milano

Da ieri un nuovo fronte si è aperto nel cantiere del piano stazioni a Varese, che ha portato alla riduzione di una corsia di Viale Milano, precisamente nel tratto davanti a Piazzale Trieste/FS. Questo restringimento, che ha provocato nel suo primo giorno lunghe code – fino a Largo Flaiano – è una nuova fase dei lavori del progetto stazioni.

Gli interventi principali comprendono innanzitutto la rivisitazione delle corsie, la cui disposizione verrà modificata con lo scopo di migliorare la gestione del traffico. Saranno poi installati nuovi cordoli ed è in via di realizzazione una nuova fermata di autobus – in particolare sul lato del palazzo di Confartigianato – che dovrebbero avere un impatto significativo sulla viabilità.

Sono previsti inoltre in quel punto attraversamenti pedonali protetti e semafori intelligenti: in particolare i primi, come è già avvenuto per analoghi cantieri in altri punti della città, necessitano di diversi giorni di lavoro. I semafori “intelligenti”, invece, regoleranno il traffico in base all’accodamento, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico.

Infine, verranno realizzate corsie specifiche per l’ingresso al parcheggio delle Ferrovie dello Stato, contribuendo a una migliore gestione del flusso di veicoli verso quel sottoutilizzato bacino di posti auto.

La pazienza degli automobilisti varesini, per qualche tempo, si dovrà quindi spostare su quell’asse: il risultato però sarà il completamento dei lavori davanti alla Stazione dello Stato.