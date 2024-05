Trasparenza e partecipazione a Cavaria, “legittime preoccupazioni”

Resta animato il dibattito a Cavaria con Premezzo: la lista Futuro Comune, che sostiene la candidatura di Ruggero Busellato a sindaco, replica all’ultimo comunicato del sindaco Franco Zeni. Riceviamo e pubblichiamo

Trasparenza, Partecipazione e Responsabilità: Fondamenta di una Buona Amministrazione

La lista Futuro Comune vuole rimanere sui fatti oggettivi e confrontarsi sui principi di gestione amministrativa, e non su attacchi alla persona e/o al gruppo.

La lista Futuro comune crede fortemente nei principi di trasparenza, partecipazione e coinvolgimento nella gestione amministrativa del nostro Comune, e quotidianamente si impegnerà a trasformare detti principi in vere e concrete azioni. Negli ultimi tempi, si è assistito a una serie di comportamenti che sollevano legittime preoccupazioni.

La trasparenza, quindi, non può limitarsi a mere dichiarazioni di intenti, ma deve tradursi in azioni. È inaccettabile che la trasmissione in streaming degli eventi culturali sia stata privilegiata rispetto alle sedute dei Consigli Comunali e rendere note le decisioni fondamentali prese in quella sede. Perché non dare l’opportunità a tutti i cittadini la possibilità di partecipare attivamente alla vita democratica del nostro Comune?

La partecipazione non si esaurisce con la mera pubblicazione di documenti amministrativi. È essenziale coinvolgere attivamente i cittadini, le imprese e i professionisti locali nelle decisioni che li riguardano. Non possiamo permettere che le scelte cruciali, come l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, avvengano senza un adeguata informazione e coinvolgimento della comunità.

È paradossale discutere di coinvolgimento nell’approvazione del PGT senza permettere ai cittadini di capire le implicazioni. Le decisioni politiche e amministrative, dell’attuale maggioranza, risalgono al 2023, ignorando il coinvolgimento dei consiglieri e le loro osservazioni. Questo PGT, come proposto dalla maggioranza, avrà inevitabili conseguenze negative su varie parti del paese. Questo non può essere ignorato e richiede una seria riflessione sulle scelte politiche future.

Le osservazioni e le critiche da chiunque provengono devono essere accolte e considerate seriamente, non ignorate o respinte senza una valutazione adeguata.

Il nostro Comune non può permettersi di ignorare le legittime richieste dei cittadini. Ecco per Futuro Comune se gli verrà data fiducia da parte degli elettori darà priorità all’ascolto e accoglierà critiche e proposte di tutti i cittadini e non solo quelli che possono essere simpatizzati e sostenitori della Lista.

Nelle ultime decadi, le amministrazioni Mercante, Busellato e Tovaglieri sono le amministrazioni che hanno maggiormente contribuito a rendere Cavaria con Premezzo quella che è nel bene e dobbiamo dire anche nel male perché no, non siamo qui a nascondere nulla, ma è la stessa realtà che viene ‘pubblicizzata’ in campagna elettorale dall’attuale maggioranza come il ‘siamo solo un puntino nel Mondo, ma guardate che bel puntino’.

Anzi per la lista Futuro Comune ci sembra troppo riduttivo definirlo un bel puntino nel Mondo, perché per noi Cavaria con Premezzo è un Comune nel Mondo che al di là delle caratteristiche numeriche di dimensioni è fatto da persone valoriali, da risorse economiche, territoriali.

Se c’è un merito delle scelte operate in questi ultimi anni è che queste hanno portato ad un abbellimento della nostra realtà, ma è solo questo, un abbellimento appunto,e l’ abbellimento appare un intervento limitato. Un esempio l’area ex- Ǫuadrelli è stata solo “inerbita” dall’attuale maggioranza, l’acquisizione dopo anni di procedure giudiziarie è merito dell’Amministrazione Tovaglieri.

La nostra lista è composta da persone con e senza esperienza politica. Siamo pronti a confrontarci su diversi temi anche del passato se questo è un bisogno del cittadino. Tuttavia, ci chiediamo se l’altra lista sia altrettanto pronta, ecco perché invitiamo ufficialmente e formalmente ad un confronto tra candidati. Oggi c’è bisogno del confronto diretto e ciò per dare un’opportunità all’elettore di compiere la scelta di gestione amministrativa per i prossimi anni, non ci si può trincerare su social e articoli di giornali. le osservazioni che Futuro comune manifesta riguardano scelte fatte che incidono fortemente al futuro del nostro comune, come le scelte di rinunciare a fondi PNRR per l’asilo nido o i pareri negativi sulla metodologia seguita per il PGT e altri fondi PNRR. È essenziale guardare in modo critico a ogni decisione futura.

Ribadiamo e invitiamo di parlare di fatti e il modo in cui verranno gestite le cose nei prossimi 5 anni.

Speriamo quindi in un impegno concreto da parte di tutti gli attori politici coinvolti. È necessario un cambiamento radicale nell’approccio alla gestione amministrativa, basato sulla trasparenza, sulla partecipazione attiva dei cittadini e sull’assunzione di responsabilità da parte di coloro che sono chiamati a governare. E ciò che noi in questa campagna elettorale diremo, spiegheremo e illustreremo anche nel nostro programma elettorale.

Solo così potremo costruire un futuro migliore per tutti i cittadini del nostro amato Comune.

Futuro Comune