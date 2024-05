Travedona Monate Nuova-mente attiva risponde a Cassani, “Le logiche di partito non contano nella nostra comunità”

I candidati della lista civica Travedona Monate Nuova-mente attiva rispondono con una lettera ad Andrea Cassani, segretario provinciale della Lega e sindaco di Gallarate, che è di recente intervenuto nella campagna elettorale del comune a sostegno della lista di centro-destra.

Egregio Segretario provinciale della Lega Varese,

Abbiamo letto con attenzione la sua recente lettera e sentiamo il dovere di risponderle a nome della lista Travedona Monate Nuova-mente attiva, la quale ha l’onore di proseguire il mandato dell’attuale amministrazione in carica ed è fiera dei risultati raggiunti e dei progetti in itinere.

È sorprendente come chi non conosca a fondo la realtà politica e amministrativa del nostro comune giudichi l’operato di chi ha sempre lavorato con dedizione per Travedona Monate. In effetti, il tentativo di delegittimare l’unica espressione civica democratica e di lunga esperienza amministrativa del nostro comune appare inutile. La presenza di 4 membri dell’attuale maggioranza amministrativa del paese che ha concretizzato numerosi interventi pubblici.

Votare per Travedona Monate Nuova-mente attiva significa garantire certezze ai cittadini e mantenere un dialogo aperto con tutte le associazioni, senza bisogno di avere appartenenze partitiche, in una comunità dove le logiche di partito non hanno rilevanza. Siamo tutti candidati di Travedona Monate e conosciamo molto bene il nostro amato paese. Invitiamo quindi tutti i cittadini a valutare i fatti e a scegliere l’esperienza, l’efficienza e l’affidabilità di chi ha già dimostrato di sapere come amministrare Travedona Monate al meglio.

Cordiali saluti,

Lista Travedona Monate Nuova-mente attiva